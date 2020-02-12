我一向把「陸配」稱之為「中配」，因為全世界沒有一個叫做「大陸」的國家，所以也沒有大陸國籍、大陸護照。把中國稱為大陸，是自欺欺人，中國願意接受這個稱呼才是真正的「喪權辱國」。

我不贊成抹黑中配，因為好人壞人，在各個族群都有。但是談到台灣的中配，往往就想到「收屍隊」，即使是國民黨的黃復興黨部，我看也不會接受這樣的中配吧。再就是愛國同心會、中華生產黨這些令人厭惡團體政黨的負責人也是中配，到底她們是什麼原因嫁到台灣來？

按照中國人的習慣，一個家族有一位移民，接下來就會有三姑六婆像滾雪球那樣越滾越大，而這些三姑六婆真假難分，因為中國可以提供所有許多假證件。所以對此不能不持警覺態度。尤其他們人進來，文化也進來，相當多的人吃裡扒外，並且頑固的拒絕對新國家的認同。

而正當武漢肺炎蔓延，中國對台灣加強政治操弄加深敵意，尤其許多台灣人因為封城封國不能回到台灣之時，陸委會突然頒佈對中配子女特別照顧的政策，允許他們回台。問題是所用語言拐彎抹角令人難解，在眾多詢問之下，才明確說出這些子女是「中國籍」。也就是台灣籍無法回來卻允許中國籍的進來。這就違反「台灣優先」的原則。雖然打出的旗號是人道人倫，然而此時任何逃出中國的人，哪一個沒有人道原因？在嫁來台灣之時，就已經衡量人倫因素。

優先考慮中國人利益挨批

父母已經回台灣而子女仍然在中國的，必然在中國有人照顧；如果因為照顧者出了什麼事情，當地政府更應該負責照顧，怎麼可以把自己的人民丟給台灣？這叫做為人民服務的社會主義國家嗎？雖然陸委會主委陳明通後來再度修正，提出前提條件，這種情況肯定就非常個別，怎麼有勞陸委會當作一個政策來宣佈？不是比香港來台灣尋求政治庇護的人更是“個案”嗎？

這反映出「心態」問題，凡事先考慮中國人的利益，這和香港特首林鄭月娥的心態只是程度的不同。

這件事情不是偶然的，從武漢包機回來所發生的事件與此有關。蘇貞昌院長很生氣的說，情況「完全走樣」，「下不為例」！事情的發生，就是政府相關部門對中共的邪惡缺乏足夠警覺而被中共耍弄。但是當時並不是沒有對付的辦法，那就是嚴格執行政策，拒絕非台灣籍的中配入境。為何沒有這樣做？就是對中配溫情脈脈的心理。陳時中署長的眼淚，絕大部分就是他沒有權力拒絕他們入境，但是他卻要擔負防疫的重大責任。

事後，當局有沒有追查這些中配是憑什麼關係上飛機的？這也關係到國安問題。如果陸委會開放中配子女政策執行，不曉得會有多少中國籍子女蜂擁入境，因為要搞一個「沒人照顧」的證件，在中國易如反掌，我想一張這樣的證件可能只需幾百塊錢就可以了。這個證件送來台灣，請問陸委會怎樣調查核實？至於家居14天的隔離，有些台灣人都不遵守而趴趴走，中國人的表現迴避台灣人好嗎？這不是又增加防疫的負擔？

現在由陳時中出面宣佈陸委會的政策全部收回。陳明通沒有現身，是暫時躲避，還是已經請辭以挽回政府的形象，並加強台灣內部凝聚力？在面對台灣與中國關係的急劇變化，陸委會不可再有任何閃失；也更加需要以新的思維來正確應對，加強台灣主體的戰略戰術，從而必須認真處理。