英國智庫「深度認知」（Deep Knowledge Group）發布的一份調研報告，評估各國政府對武漢肺炎防疫措施，列出安全國家排名，中國排名第五贏過台灣第七。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，看到這樣的成績 「嚇一跳」，了解之後，發現該報告在於評斷疫情大爆發時，政府的處置措施，而台灣是超前佈署，在爆發大規模感染前已經成功阻絕掉了，所以分數會比較低。圖/取自疾管署直播

武漢肺炎全球肆虐，哪些國家防疫措施得當，讓民眾安心？設在倫敦的英國智庫「深度認知」（Deep Knowledge Group）發布的一份調研報告，在安全國家排名中，以色列第一，德國第二，中國排名第五贏過台灣第七。對此。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，第一次看到這樣的成績 「嚇一跳」，細看評估指標後，了解該報告在於評斷疫情大爆發時，政府的處置措施，而台灣是超前佈署，在爆發大規模感染前已經成功阻絕掉了，所以分數會比較低。

智庫「深度認知」（Deep Knowledge Group）發布的一份調研報告，在「安全國家」排名中，德國名列第二，僅次於以色列，接著是韓國、澳大利亞、中國、紐西蘭、台灣、新加坡、日本、香港。

許多人感到不解，指揮官陳時中幫大家解讀，他說，第一次看到這個成績時也 「嚇一跳」，那些排在我們前面的國家，無論是確診人數、百萬人口的感染比率以及死亡率都比台灣高的非常非常多，後來仔仔細看，這些指標是過程指標，沒有結果指標，所以結果做得再好，在那個指標上是顯現不出來。

陳時中表示，在過程指標中，包括隔離策略或監控策略，或醫療量能的準備等等，台灣在這上面的分數一定會比較低一點，因為這是評估危機發生時，政府處理的效能，但那些國家所發生的危機台灣都沒有，我們都在這個危機發生前就全面阻絕了，所以不會有強而有力的方式來防疫。

換句話說，我們在隔離、監控或社區檢驗以及醫院的檢驗，都比那些爆發大規模感染的國家少。陳時中指出，我們在社區檢驗已經是每百萬人200多人，上週達到2千多，但比起那些國家相對低，因為，社區檢驗是社區有很多感染才需要，而台灣沒有社區大量傳播，所以在危機處理上以及數目上看起來不像那些國家那麼強而有力。

陳時中表示，該智庫沒有評估防疫結果的指標，因此，確實狀況怎麼樣還要跟他們來討論。