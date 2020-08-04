中國國內的抖音與海外的TikTok同屬總部在北京的字節跳動公司，TikTok引起海外年輕人風靡，但因為言論審查、隱私以及國家安全問題，這款應用軟體在海外引起越來越多的警覺。示意圖／Pixabay

美國總統川普說他不反對TikTok被微軟或其他美國公司收購，但收購談判必須在9月15日之前完成，否則就會被關閉。

川普總統3日在白宮對媒體表示，除非微軟或是另一家公司收購TikTok，否則這家公司必須在9月15日停止它在美國的業務。

他說，美國政府因為允許這筆交易將獲得一大筆錢。

「這個價格的很大一部分將進入美國財政部，因為我們正在使這項交易成為可能,」川普解釋說。「這有點像房東和房客。」

川普說，只要收購方是可靠的美國大公司就可以。他說：「我不在意，不管是微軟，還是別的什麼人，……一家大公司、一家安全的公司、一家非常美國的公司收購它。」

不過他暗示，買下整個TikTok要比購買它的一部分更容易一些。

「你如何收購30%？誰會得到這個名字？這個名字很火爆。這個品牌很搶手。誰會得到這個名字呢？如果它由兩家不同的公司擁有，你怎麼做呢？」川普總統在白宮說。

微軟在一份聲明中說，公司致力於在規定的最後期限之前完成收購TikTok的談判。

「微軟將在幾週內迅速與TikTok的母公司字節跳動展開談判，無論如何，談判最晚不遲於2020年9月15日完成。在此過程中，微軟期待與美國政府，包括與總統，繼續對話。」

微軟首席執行官納德拉（Satya Nadella）就收購TikTok的問題與美國總統川普通了電話。

微軟最大的個人股東、前首席執行官鮑爾默（Steve Ballmer）認為，這項收購對於微軟來說是一個很好的機會。

他在周一早些時候對CNBC說：「價格以及從政府角度來說由此帶來的任何限制措施，這些都很重要，但我認為這是微軟真正擴大消費者基數的一個令人激動的管道。」

中國國內的抖音與海外的TikTok同屬總部在北京的字節跳動公司，TikTok引起海外年輕人風靡，但因為言論審查、隱私以及國家安全問題，這款應用軟體在海外引起越來越多的警覺。

TikTok在美國受到嚴格審視正值美中關係惡化之際。川普政府官員以及國會兩黨的議員擔心，這個應用可能會讓中國政府接觸到美國用戶的大量數據，從而對美國的國家安全構成威脅。