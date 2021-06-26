告別人生從來不是一個選項，也無法知道何時來臨。當人明白在有限時間內，終將會面對那不願接受的事實時，接著又會如何看待這個即將來臨的人生告別呢?

榮鳳，我摯愛的妻子選擇了生前告別模式，讓自己在人生終點前，能與所有親朋好友開心聚在一起來個派對似的歡樂活動。無限感恩於心的真情告訴大家，她是多麼感恩活到至今能有那麼多的各方關懷與愛。

獅子座的她，也曾是廣告界與有線電視界的專業資深經理人身分，她讓自己在這人生終點前的最後一個活動中，感受到大家對她的珍惜與欽佩外，也讓自己有機會深深感謝一路走來大家對她的包容及藉此向大家感謝。如同張曼娟女士所述，「新家人主義」就是「有關心，就是有關係」。這份如家人般的關心綿延無盡，所以她讓自己的生前告別活動名稱為「榮鳳的感恩歡樂會」。

如同她自選所最喜歡顏色之一就是「櫻草黃」，那抹黃有著熱烈綻放的溫度與活力，更是一抹邀請快樂的顏色，更像豔陽天那樣召喚每個人心底的熱忱與歡快。她帶著赤子之心般的個性，再艱難也不至於忘記還有自己要繼續走下去的面對。明白一直快樂是很難的，人生苦短與其花時間傷感，倒不如做那散佈快樂的人，她總是熱情希望身邊的人都如己那樣快樂。若是不快樂，就去穿上一身自己最喜歡的顏色吧！

美好人生終須一別，活動結束曲終人散，就讓這個活動留存於虛擬網路世界中，當我及所有親友想起她時，都可上網再去看看那天的花絮剪影紀錄。那天她不希望大家有眼淚，但眼淚還是掛在大家眼角。我們有歡樂的真情流露，親朋好友的歌聲與表演充滿了整個空間。現場布置著滿滿的氣球與彩色留言字條，溫馨的合照此起彼落招呼著。榮鳳選了一套櫻花色系的和服，淡妝一抹下瀟灑出場。因為緩和醫療團隊的醫師及護理人員於活動前的細心照料，所以榮鳳有了精神洋溢的現場活動時間。因為有了臨床心理師們的前置安排協助，讓我們在短短半天時間內完成現場布置。如果你有興趣歡迎就去看看這段歡樂紀錄。

「榮鳳的感恩歡樂會」讓我看到除了她自己這份舉辦的勇氣外，所有不管有否到場者的親友們，如家人般的關心付出，更是促成了歡樂會的順利完滿。家人的最後這段路絕對需要彼此的支持，每一份關心都是令人點滴心頭的。

「活動花絮剪影」在夏威夷歌手Israel Kamakawiwo'ole演奏烏克麗麗所唱「What A Wonderful World」歌曲聲中，我看到我所摯愛的人雙腮粉紅，帶著淡淡微笑，謝謝大家幫她一起完成了這個歡樂感恩的願望，無悔告別。

2017年11月12日星期日上午，我們在醫院的中央會議室舉辦了「榮鳳的感恩歡樂會」。讓大家在雙十一購物節的隔日延續那份歡樂情緒下，繼續來參與她的活動。 選這個日子似乎也帶著她個人對人生的揶揄與讓大家永難忘的詼諧風格。於是她親自撰寫了「邀請函」與「感謝函」。



圖／擷自榮鳳的感恩歡樂會影片

「邀請函」上她感性說著 :

秋天是個想念的季節，也是個豐收快樂的日子。我將在這豐收的佳節，舉辦一個感恩歡樂會。把我想念的人聚集在一起，共同享受愉快的時光，同時，藉此機會感謝大家多年來的照顧、關心和支持，並分享我樂觀開朗的笑聲。

因此，我們準備了簡單的點心、飲料和音樂，大家可以吃喝玩樂、彈唱說鬧，開心地玩樂！

這是一個很隨性的聚會，所以我僅以通訊軟體告知大家，也請以此通訊軟體回覆參加與否，謝謝！

若能來參加歡樂會的人，你可以：

(1)、寫一段文字關於記憶中的我，或者一些有趣的事情。

(2)、或者預錄一小段有趣的影片。

(3)、或者就給予我祝福。然後吃喝玩耍。

至於有些好朋友因時間衝突無法參加，沒關係，也許我們可以來個視訊。或者也可以上述三個方式來呈現，只是不能吃喝玩樂罷了。

總之，我覺得很幸福能擁有你們，讓我的生命多彩多姿。

「感謝函」上她告訴大家 :

非常感謝家人及好朋友們來參加我的感恩歡樂會，真的好開心喔！來了這麼多朋友們，因為大家的蒞臨捧場，我們才能有個順利圓滿且真正全程熱鬧快樂的相聚時光。感恩有緣結識了我們這群好朋友！

雖然這過程當中有些瑕疵，但是相信瑕不掩瑜，大家不會計較這些的。總之，也希望大家跟我一樣過了一個開心的活動。

話說回來，我喜歡這種開心歡樂地離别方式，要讓我說出口的告別，實在很痛苦也很不容易，就讓它消失在歡樂聲中吧！在這裡，只有祝福、祝福、再祝福！無論是否來參與的朋友們，我都由衷地希望你們身體健康，平安幸福，讓我們來生再見吧！

「榮鳳的感恩歡樂會」花絮剪影紀錄： https://www.youtube.com/watch?v=uPr9tCBwU6w

※本文轉載自： 元氣網醫病平台