一個不知道什麼是國家的人民，如何建立自己的國家呢？

1921年10月17日，林獻堂、蔣渭水、蔡培火等台灣社會精英，向日本殖民政府表示：為了啟蒙台灣人知識，將成立文化協會，而且承諾擔保：此會未來運作不會涉及政治，台灣文化協會在日本人的疑慮下，終於成立，當時日本處在民主深化的大正時代環境，百花齊放，思想禁忌受到挑戰，留日學生自然受到時代的鼓舞，並且積極回鄉，把新思想帶回台灣。

文化協會成立後，也發行《台灣民報》，下鄉舉辦演說，希望能對文盲眾多的台灣社會進行啟蒙，蔡培火說：「台灣是台灣人的台灣」，堪稱台灣獨立建國的先聲，但是，協會不涉及政治的承諾，在現實上根本不可能堅持，尤其是話題觸及國家的認同，文化協會開始為了推廣台語或普通話，台派和中派產生激烈辯論，接著就是台灣未來去殖民後，土地人民歸屬問題，加上大正時代逐漸興起的社會主義運動，台灣文化協會終於產生左右分裂，不涉及政治承諾自然打破，很多會員在各種抗爭活動中入獄。

1931年，文化協會在日警打壓下，十年文化協會終告落幕，日本右派軍政府壓制大正時代的思想解放。

如今，一百年過去了，台灣從解嚴後的民主化推動，也過了三十幾年，但是，台灣成為獨立正常國家，仍然遙遙無期，統獨陰魂糾纏，中共勢力滲透壓境，文化啟蒙困惑，統獨陰魂盤據在台灣上空，這才是台灣獨立建國最大阻礙。



台灣文化協會成立後下鄉舉辦演說，希望能對文盲眾多的台灣社會進行啟蒙，蔡培火說：「台灣是台灣人的台灣」，堪稱台灣獨立建國的先聲。示意圖／擷自國立台灣美術館影片

在大中國主義者，中央集權者眼中，即便台灣政府已經更替，這批人看待台灣現在政權，還是宛若晚明鄭氏的武裝政權，更把國民黨蔣介石在台灣的政府，比為鄭氏政府，最終無法獨立長存，如何能夠掙脫這個歷史宿命，正在考驗台灣人的意志。

拜習會後，美國總統喊出台灣是獨立個體，未來命運由台灣人自己決定，更加鼓舞台灣人建國心智，根據最新台灣民意基金會的民調顯示：主張台灣應該立即獨立，以及短暫維持現狀後獨立者，加總來到40％，而立即統一和短暫維持現狀後走向統一，加總只有8％，差距32％，證明主張獨立已經是時勢所趨。

但是，持續維持現狀，不作統獨選擇的還是來到39％，可以抗衡傾向獨立者，這才是可怕的數字，反應出仍然有接近二分之一台灣人，在國家認同上，還是騎牆派，內心不願意接受中共統治，但是又缺乏勇氣邁向獨立，這批人其實也是常期不關心政治的人，每天有飯吃就好，所以才會出現持續維持現狀，不作選擇狀態，很顯然，中共威脅發動戰爭是最大原因，其二，只知道生活得過且過，建立正常國家意志過於薄弱。

中共當然看準這點，在反獨促統策略上，加強對這批人施壓滲透洗腦。

政治上的中立不表態，其實並不表示思想客觀，反過來看，自認中立者，常常企圖兩面討好，這種人最容易受環境影響，很多留在中國的台商，自認中立，言談間自認自己是台灣人也是中國人，其實最不客觀，在中共嚴打台獨及背後金主政策下，鐮刀正在砍向這個族群，遠東集團最近被老共開罰巨款，就是例子，遠東在台灣遊走藍綠之間，投資中國後，更遊走紅綠之間，自認是中立者，想兩邊通吃，現在才發現中立的兩難，在老共壓迫下，你只能選一邊效忠。

這件事可以給台商警惕，老共紅刀已經殺到門口，再不走人，就是人財兩空局面。

國家意志就是自家圍籬的意志，英國歷史學家大衛佛萊說：「可以善待你的鄰居，但千萬不要撤下你的圍籬」，台灣建國百年未成，因為我們缺乏建立自己的圍籬意志，半數人想要兩面討好，甚至主動撤除圍籬，終究難逃紅色中國禍害。