2016年底，約翰·利蘭（左）問喬納斯·梅卡斯（右），他是否還是樂觀主義者？喬納斯隔天回覆說：「我在日常生活中運用了『蝴蝶效應』理論。牢記無論我這一秒做什麼，都會影響到下一秒。因此，我極力不去做任何消極的事情，....你可以稱之為樂觀主義。」圖／擷自PBS News hour影片、維基百科，公有領域，民報合成

約翰·利蘭（John Leland）是《紐約時報》的資深記者，善於報導和紀錄社會變遷對社會大眾的影響，例如美國金融危機風潮下的房產法拍、身份盜用、人口老齡化問題等。2018年出版《Happiness Is A Choice You Make》中譯本《長壽的代價─我和六位老人共處的一年》（2020年9月出版）。

在老齡化和少子化日漸嚴重的今天，細讀該書，感受甚多，兹將喬納斯·梅卡斯（Jonas Mekas）提到「蝴蝶效應與樂觀主義」分享大家。

美國前衛電影教父導演喬納斯·梅卡斯（1922〜2019年1月24日），他經歷過蘇聯佔領立陶宛和被納粹囚禁，1949年10月29日到了紐約新世界。他曾說過：「我們來到這裡是在延續早期定居者的古老傳統：不是為了過更好的生活，而是因為作為流亡者和被放逐者，這是我們逃離必死命運的唯一去處。」

極力不去做任何消極之事

2016年底，約翰·利蘭問喬納斯·梅卡斯，他是否還是樂觀主義者。喬納斯幾次試圖回答，但還是放棄了。然後第二天喬納斯給約翰一封電子郵件。喬納斯寫道：「我在日常生活中運用了『蝴蝶效應』理論。這是一種道德原則、道德責任，要牢記無論我這一秒做什麼，都會影響到下一秒。因此，我極力不去做任何消極的事情，這樣我就能最有效地保證世界在下一秒會變得更好，或者至少不會變差。但是，當然啦，我的一個積極行動可能會被別人的一百個消極行動破壞，所以它可能毫無意義。但是，我還是必須遵循那條原則。你可以稱之為樂觀主義。」

本人發現，50多年來，太極門氣功養生學會，宣揚及推廣「愛與和平」的文化與理念，氣功武術表演走遍世界很多國家，其出發點及精神有些類似於「蝴蝶效應與樂觀主義」，照理說應該獲得鼓勵才對，而卻遭到司法及稅法的長期迫害，令人遺憾。

促轉會3月27日舉行「平復司法不法之第五至七波刑事有罪判決撤銷公告儀式」，蔡總統與會代表政府向家屬致歉，希望終結「只有受害者，沒有加害者」的困境。我們期盼蔡總統的希望，能夠早日落實，讓台灣的人權保障更向前邁進一步。