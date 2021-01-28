國家機器暴力具有傳染性，腐敗性，形之於中共統治的中國，更具虐待性。

假借防疫迫害人權

於是，我們看到武漢瘟疫肆虐期間，全球多數國家持續封城，卻只見中國公安為了阻擋走出家門外出購物的人，可以把門戶用鐵鍊加諸，不管人民居家囚禁的死活，甚至把外出的人綁在樹上，這是中共習以為常的國家暴力，如同中共對維吾爾族和蒙古族進行的種族文化滅絕，卻以內政為由，逃避國際干預，中共自居聯合國大國會員，卻違反聯合國決議，這樣的聯合國急需改造。

國家暴力對內濫用，對外還是濫用，以至於，瘟疫期間，中共戰機頻頻用衝撞台灣的航空識別區，藉以顯示暴力本質，觀察家認為，中共只是藉武力挑釁，測試美國新政府護台決心，其實，中共另一個目的是宣示國共內戰並未停止，即便台灣已經認輸還不行，以戰機侵台，對台灣做疲勞和威嚇戰術。

武力威嚇台灣並非無效，從去年美國杜克大學委託政治大學所做民調顯示，有65%主張台獨者，若加上中共對台宣戰為前提之下，只剩下35%堅決獨立，30%會暫時退縮隱忍，武力恫嚇的目的僅只於此。

台灣「已獨不回」

企圖以暴力讓台灣回歸中共國，如同實施家暴的丈夫，只會使太太更加遠離，這是最平常的道理，最近台灣民意基金會所做民調，也顯示這個結果，支持獨立超過60%，維持現狀然後獨立來到30%，兩者相加，拒絕統一高達90%，這與十年前的民調已經大不同。十年前民調中，維持現狀保持中立態度，高達50%以上，統獨兩派拔河相當激烈，而且還有50%認為如果中國也完成自由民主化，可以考慮統一，如今連這樣的希望也落空，因為十年下來，中國就算有錢了，變強大了，但是政權的蠻橫，不講理，不文明始終沒有改變，文明自由民主不在生活中，而是中共的宣傳，這一點讓很多本來的統派感到心死，如今認同大中國的統派只剩下10%，政大國關中心所做的民調，數字也差不多。

從另一方面，也可以看出十年下來的民心變化，十年前超過50%認為，中台兩岸關係比國際外交還重要，現在，認為國際外交比中台關係重要者超過67%，這個數字相當具有意義，也凸顯台灣正朝向世界行進，不再被中國拖住腳步，這也是人民拋棄國民黨轉而支持民進黨原因，因為國民黨自稱可以處理中台關係，三不五時就宣傳，「中台關係好，台灣才會好」，但是老馬八年執政，透過經貿協定，台灣險些落入阿共虎口，台灣經濟並未改善；很顯然，國民黨處理中台關係上，也讓人民看出眼高手低，徹底失敗。中台交往長達三十年，立意雖然良善，台灣資金技術流入中國，改善中國人民生活，希望中國走向民主自由，兩國可以和平對待，禮尚往來，很顯然事與願違，令台灣人相當洩氣。至於，習慣挑釁，阻擋台灣走向世界，蠻橫的一方是誰，大家心知肚明，無須在文字上計較。

中共最喜歡搞正反邏輯辯證法，全世界都認為中共最習慣迫害人權，偏偏中共就以箭頭指責西方國家，把澳洲維和部隊個案，作為澳洲迫害人權的說嘴，自己每天挑釁台灣，卻對外宣傳台灣挑釁中國，顛倒黑白功夫始終不改，不懂阿共鬼魅技倆的國際人士，可以吃這一套，已經打過反共疫苗的台灣人，可是不容易上當。阿共企圖搞大外宣汙染全世界，魔鬼化妝變成天使，這樣的手段，經過一場武漢瘟疫的傳播，全世界被中共折騰到現在，還生活在地獄之中，中共對世界的惡毒，慢慢已被全世界看穿了。

台灣人急於建立正常國家，現在最大的阻擋就是中共政權，香港被中共剝奪自由，只剩一半的民主也已經奄奄一息，民主派議員被下獄，報紙老闆被綑綁，言論自由沒了，香港遍地只見紅色媒體囂張，這樣的香港嚇壞了台灣，一國兩制也是鏡花水月一場空，加上美中爭奪世界霸權上演的無煙硝戰爭，夾在其中的台灣，沒有選擇餘地，只能選擇自由民主，所以，民調已經告訴中共，台灣「已獨不回」，戰機繞境浪費汽油，何不回基地休養生息，省下汽油錢，援助正在天寒地凍受苦的人民呢？



作者指出，香港被中共剝奪自由，只剩一半的民主也已經奄奄一息，民主派議員被下獄，報紙老闆被綑綁，言論自由沒了，香港遍地只見紅色媒體囂張，這樣的香港嚇壞了台灣。圖為2020.12.12香港壹傳媒創辦人黎智英被控違反「港版國安法」，遭警方以鐵鍊圍腰押送，擷自立場新聞