國際人權日那天，作者採訪了台灣駐德國代表處謝志偉大使（左），聆聽了他對美國拜登總統執政後，美中台的三角關係走向，及德國歐盟中台錯綜複雜關係的未來發展。右為廖天琪。圖／田牧提供

不可否認，今天的台灣，再也不是被地球村遺忘的角落，今天的台灣話題，更不是遭遇冷落、無人問津的話題。無論你是台灣的「支持派」，還是「反對派」，抑或是「逍遙派」，誰都難以迴避，台灣已然成為國際政治的熱點，成為世界戰略的焦點，成為國際社會關注與聲援的重點。

毛澤東說「哪裡有壓迫，哪裡就有反抗」，幾乎成了《世界1000年》的箴言。恰恰是毛的徒子徒孫卻犯了忌，不斷地打壓與脅迫台灣，物極必反，或者說適得其反，台灣沒有害怕，沒有屈服，而是堅挺地站立起來，贏得了世界的尊重、關注與支持。

國際人權日那天，我們採訪了台灣駐德國代表處謝志偉大使，聆聽了他對美國拜登總統執政後，美中台的三角關係走向，及德國歐盟中台錯綜複雜關係的未來發展，在此也談談我們的一些感想。

思路回到「5年前」

在我們的採訪中，謝志偉大使感嘆道：「時間倒退到5年前，你可以想像德國會考慮，甚至決定派軍艦赴南海嗎？」不能。

是呀，記得幾年前，謝大使對我們講過一段故事。他第二次擔任台灣駐德大使期間，有位德國聯邦議員告訴謝大使：德國民間對台灣比較陌生，他提及了一事。有一天，該議員去自己選區的中學（實驗中學）演講，他問學生一個問題：「知不知道台灣？」結果無人回答，於是議員就請謝大使去實驗中學演講。演講前，謝大使提出了同樣的問題：「誰知道台灣？」居然真的少有人知。

謝大使當年悠悠感慨地告訴我們：這是一個很可怕的現象，長此下去，台灣被世界徹底遺忘的日子就不遠了。他說，其實學生們的求知願望非常強烈，關於台灣話題的營營種種，學生們有無數的猜想與提問，讓學生們了解，台灣不是太平洋的孤島，也不是人口稀疏的陌生地，而是完全與現代世界國家和地區同步的國家，台灣的居住與娛樂條件，生活與工作環境，即台灣人的幸福指數榜上有名。聯合國發布的《2020年全球幸福度報告》，對156個國家和地區進行了調查，對居民的教育、健康、環境、管理、時間、文化多樣性和包容性、社區活力、內心幸福感、生活水平等，進行了量化比較。在今年的排名中，台灣位居第25名，亞洲之首。中國下降至第93名，香港第76名。



2020.4.10台灣捐給德國、捷克及波蘭口罩的飛機抵達法蘭克福機場。圖／擷自謝志偉臉書

謝志偉赴德國任職以來，除了跟德國和歐盟的議員議會接觸，也經常奔波於德國各地的大學，在文化學術界進行交流溝通活動，其實他就是在「講好台灣的故事」，使得台灣能夠在德國文化界、年輕人心中生根發芽，激活台灣文化在德國的生命力。謝大使玩笑地給我們看了手機中無數的火車票與飛機票，真是馬不停蹄，席不暇暖，足跡遍及德國各地。上上世紀，歐洲著名的使者利瑪竇與湯若望，攜帶著西方的宗教、科技、語言與文化，走進亞洲播種與傳承。

謝志偉也是名符其實的台灣使者，他身負責任，勤勉耕耘，在德國土地上播種台灣的文化。光陰荏苒，功夫不負有心人，通過他孜孜不倦的努力，不僅影響了青年一代對台灣文化的興趣，更是帶動了德國政治家、德國的文化學術界、德國的媒體等對台灣文化發展的熱情，同時也開始對台灣的命運產生關切。人們常說：愛之深痛之切。若是在5年前，德國的政治家們與台灣官方交往，都是在桌面下悄悄進行。就是在今年，德國還有記者批評道：台灣蔡英文總統再度高票連選連任，德國外長馬斯居然沒有祝賀，令德國社會失望。

不過現如今，德國的一些議員，敢於面對台灣問題，直接表達對台灣關心與支持，有一種印製「WE ARE TIBET TIANANMEN TAIWAN」等字樣的廣告衫，德國執政黨基民盟（CDU）議員米夏埃爾·布蘭德（Michael Brand）就穿著它，在中國駐柏林使館前抗議中國政府威脅與鎮壓香港、台灣、維吾爾、西藏、南蒙古、中國民運等倒行逆施的人權惡行，公開明志：支持與力挺台灣！



德國議員布蘭德（左1）身著背後寫著「我是台灣人」T恤者，在中國駐柏林使館前抗議中國政府威脅與鎮壓香港、台灣、維吾爾、西藏、南蒙古、中國民運等倒行逆施的人權惡行，公開明志：支持與力挺台灣！圖／田牧提供

支持與力撐台灣體現在國家層面上

遺忘台灣，排斥台灣，將台灣置於所有的國際組織之外，這是人類社會最大的錯誤，是現代文明社會最大的諷刺，是對人權自由民主價值理念最大的羞辱。根據現實與客觀的一些數據，能讓整個世界重新認真審視台灣，正視台灣，了解台灣……。

從世界各國的人口統計來說，台灣在世界排名第56位，那些負有盛名的歐洲國家，諸如荷蘭、比利時、希臘、瑞典、葡萄牙、匈牙利、奧地利、瑞士等，都排列在台灣之後。若論及各國的國內生產總值（GDP），台灣的表現更是突出，根據2019年國際貨幣基金組織統計列表，台灣名列第21位；根據2019年世界銀行統計列表，台灣名列第22位；按2019年國際貨幣基金組織統計列表，台灣名列第29位；西班牙、斯洛文尼亞、捷克、葡萄牙、希臘、匈牙利、波蘭等國家都在其後，既便是崛起的中國，也只是排列在第59位；重新崛起的俄羅斯，僅是第61位。

這個世界有什麽理由遺忘而排斥台灣呢？謝大使提出不堪回首的5年前，確是不容淡忘。那時在德國與歐洲的媒體，報導台灣的內容真是稀少，我們還曾撰文說：「台灣似乎是被人類遺忘了，成了地球村偏遠、湮沒的角落」。近年來，西方民主國家的政治家們紛紛站出來，明確表達了支持與力挺台灣的觀點與聲音。

有人說西方人總是「口惠而實不至」。其實並不盡然，世人終究還是能明察秋毫，這不僅僅是停留在口頭上、道義上的聲音，而是上升到了國家層面上的政策制定。美國通過了一個個有關台灣的法案，以國家的名義立法立規，保護與維護台灣安全。德國、法國、歐盟緊隨其後，制定了《印太行為準則》，明確表達了德國在印太區域的戰略立場、利益訴求和行動準則，為德國和歐盟的「印太政策和行動」，提供了框架性指導意見。

不僅如此，如今民主國家還將這種聲援直接落實到軍事行動上，針對中共派遣軍機軍艦環繞台灣，威脅與恐嚇台灣，民主國家群體「以行動對行動」。最近的美國、日本、法國與澳洲等國，抱團組群在南海舉行大規模軍演，德國也表明，明年將派遣軍艦赴南海，實施「印太戰略」南海的自由航行任務。

美國、日本、德國、法國、英國，及歐盟國家等，被中共鼻祖老毛稱之為人類世界的「第一世界、第二世界」，民主國家聯盟整齊劃一地看好台灣，支持台灣，力挺台灣，這是自中共建政以來，國際社會發生的最大變化，是現代文明社會在積極努力糾正錯誤，全面落實人權民主自由的價值理念，恢復國際社會和平正義公平的規則。



作者指出，如今民主國家聯盟整齊劃一地看好台灣，支持台灣，力挺台灣，這是自中共建政以來，國際社會發生的最大變化。示意圖／Pixabay，民報合成

「台灣的安全問題」才是《印太準則》答案

德國說，《印太準則》表述了德國在該區域的戰略立場、利益訴求和行動準則，其中自然涵蓋了南海航運的德國經貿利益。中國很明白，各國在南海的航運，歷史上並未出現過風險，若按這樣的說法，豈不是阿拉伯海、印度洋等有更多德國的經貿利益？德中建交近半個世紀了，突兀地在中國睡榻前搞了個《行為準則》，其針對性天下皆知，中國會看不出嗎？如何來解讀《印太準則》？

一、美國與德國、歐盟是一體化的同盟利益圈。

這些年美中對峙與博弈，美德關係也不融洽，但梅克爾總理一再重申，歐洲與美國的關係，建立在傳統的價值觀基礎之上，德國、美國等民主國家始終是站在一起的。美國是德國、歐盟的同盟國，無論從價值觀來講，還是從現實同盟利益來看，德國與歐盟都會選擇站在美國一邊，這一點毋庸置疑。總之，德國的「印太戰略」體現了民主國家的同盟利益。

二、任何時候，德國不會拋棄人權自由民主價值觀。

德國的《印太準則》還體現了核心理念：「歐盟的價值，在歐盟以外同樣有效。」顯然德國是以《印太準則》，表達了欲插手印太、亞太事務。究其原委，世人都明白是誰惹了事端？把台灣安全推到了國際安全平台上。

2019年1月2日，習近平的「告台灣同胞書」，對台灣強硬表示「兩岸必然統一」。他說「中國人不打中國人」，同時又強調「不承諾放棄使用武力」。言下之意，若台灣人民不接受中國的「統一」，中共政府就會采取「武統」手段。這一下觸犯了國際社會眾怒，特別是挑戰了民主國家的價值理念。2014年，俄羅斯明目張膽地吞併了烏克蘭的克里米亞，使美國、北約與歐盟國家措手不及，儘管美國和歐盟對俄羅斯持續的經濟制裁，卻依然未能改變和解決克里米亞問題。眼下突然又出現了「台灣的安全問題」。整個歐盟國家不會眼睜睜看著中國政府吞併台灣，甚至使用武力迫使2300萬台灣人民接受「城下之盟」，民主國家聯盟怎麽可能讓克里米亞事件重演？

習近平的「告台灣同胞書」發表後，整個歐盟國家政治家群起抗議與聲援台灣，議員們責問外長馬斯聯邦德國的態度，跨過跨黨派的歐盟議員聯署聲援台灣的公開信，從道義上、口頭上表達他們的聲音。

三、從行動上落實維護「台灣的安全問題」。

歐盟作為國際政治力量，對世界和平、正義與公平必須承擔責任與義務，《印太準則》無疑成為維護世界和平的法規與守則。

有人說：德國、法國與英國等派軍艦南海自由航行，將面對中共軍隊在島礁上的武力窺視，及軍機軍艦尾隨跟蹤，又能顯示多大作用？解決什麽問題？

錯！美國、日本、德國、法國、英國、澳大利亞、新西蘭、印度等國，去南海巡航，是在投票，是在站隊，是在明確表達和平理念：南海與台海不能發生戰爭，民主國家不能接受改變台海現狀。德國、歐盟國家，與美國不同，派遣一艘軍艦巡航，作為和平使者，表述和平的提示與提醒，世界需要維護和平，讓我們共同來遵守與維護。這也算是民主聯盟反思克里米亞教訓的共同行動，居安思危，防患於未然。

其實，習近平的言論，引發了整個時局的變化，「告台灣同胞書」變相地替台灣廣而告之，捧紅捧熱了台灣的國際名聲。



南海軍事演習。圖／擷自公視網路新聞

台灣內部的「反差現象」令人震驚

我們曾著文，描述了中國金一南將軍講述的2002年的一段往事。美國陸軍指揮學院一位著名的中國軍事問題專家，叫巴傑夫，他明確告訴金某，「和平統一」台灣也不行，這不是「一國兩制、三制、四制」的問題，這是中國在打破「第一島鏈」，就是不行。金一南還提及了喬治•華盛頓大學中國問題研究中心主任南希•塔克(Nancy B. Tucker)，此人對於台海統一問題也有一段忠告：「一個強大統一的中國不符合美國的戰略利益。你們永遠不要以為美國會支持大陸與台灣和平統一。即使中國現在的政治制度與美國一樣，美國也不會那樣做。這是美國的立國原則、基本價值觀和戰略利益所決定的。」近兩年的國際社會、民主國家聯盟紛紛站出來，義不容辭地維護與聲援台灣的和平與安全，歐洲的一些政治家，為了維護台海無戰事，保護台灣的和平，不惜公開得罪中國政府，得罪習近平，已經形成了一種國際政治態勢。

台灣在國際政治外交發展的過程中，發生了翻天覆地的變化，世人有目共睹，特別是歐洲國家的一些著名媒體，對台灣的報導越來越多，越來越頻繁，就連德國的《圖片報》都熱衷於台灣的消息，這無疑證明了台灣在德國社會的知名度日益高漲，深入人心，應該可以說，是台灣外交的成功與勝利！

但在台灣內部，卻能聽到另一種不和諧的聲音，令人驚愕。

謝大使所舉的例子，是台灣學者在中國央視的節目中，公開迎合習近平「中國人不打中國人」說方法，表示：「你不承認你是中國人，後果那就不一定了」，真是令人哼…哼…，這不是在恐嚇台灣自己人嗎？也有人說：大陸在制定「國家統一法」，正在「蓄勢待發，必將加快統一」。還有人說：「解放軍一定來，美國兵不會來，台灣人躲起來……」甚至有人甘脆宣傳道：「解放軍過來就投降，生命不能開玩笑」等等。

現如今，國際社會日益看好台灣，台灣的陽光與發展得到了普世的承認與肯定，而台灣內部的一些學者與媒體人卻相反地看衰看弱台灣，實在令人瞠目。

台灣是天下華裔的民主燈塔

台灣是民主燈塔，為香港人、藏人、維吾爾人、南蒙古人、中國民運等樹立了榜樣。有人說：中國人素質差，中國沒有民主政治文化基因，甚至有人說：黃種人喜財好色，骨子里就不接受民主理念，搞不了民主。中國人究竟能不能成就民主事業？台灣的民主化是最好、最有力的回答：中國人需要民主，也能夠建成和完善民主制度，台灣是中國的榜樣。

屈原有「路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索」，台灣取得今日的民主成果，與台灣有志之士的求索精神是分不開的，其中民進黨的一大批前輩，忘我不屈地長年苦鬥，以生命之軀作代價換來的成果。中華民族用了整整一個世紀為之奮鬥，台灣實現了民主陽光的天地，而中國大陸依然如故，依然籠罩在專制獨裁的一黨統治下。

對於台灣民主制度的優勢，中共執政者不願意正視和承認，不僅如此，在大陸的媒體，及他們操控的海外媒體，對此竭盡誹謗、詆毀之能事。應該承認，絕大部分大陸百姓接受了這樣的宣傳，產生了許多對台灣的誤會和誤解。歸根結底是中共害怕和擔憂全體人民站立起來，以樣學樣，走台灣之路。

台灣民主猶如一座燈塔，給中共執政者平添了執政壓力，為中國民運提供了模式和範本，成為與大陸專制制度的鮮明對照。作為海內外的民主人士、及大陸有良知的文化人，都應該去積極宣傳台灣民主，努力傳播台灣精神。

中共在香港設立《國安法》，香港淪陷了，中共政府閹割了香港社會民主與法治的制度。現如今，中共又急著準備解決台灣問題，其目的無疑是一舉兩得，既消滅了台灣離島，又消除了中國民主運動的策源地，世界華人社會的民主燈塔，從根基上阻斷中國各民族的民主化念想與追求。正如謝大使所指出的那樣：是在摧毀民主的燈塔。

即便是凍土，倘若人人去澆灌，也有溶化之日。學習台灣民主不能只停留在口號里，要我們自己身體力行，去汲取經驗，去普及思想，去擴大傳播。海外華人有四千萬，用我們的嘴，我們的筆，去說去寫，把我們所知道的陽光台灣，不停頓地、不間歇地傳播開來，形成海外華人的民聲民意民勢，如此，民主的聲勢氣勢便會傳播到中國每一個角落。



駐美國臺北經濟文化代表處雙橡園主屋北側正面照。圖／擷自雙橡園官網，柯錫杰拍攝