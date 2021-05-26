艾蜜莉·勃朗特所寫的《咆哮山莊》創作於1845年10月至1846年之間，以「艾利斯·貝爾」這個男性化的假名首度出版於1847年，第二年艾蜜莉·勃朗特就以30歲過世。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

近日，再次看了經典名著電影《咆嘯山莊》。裡頭對於人性與愛情的抉擇，深刻地讓人衝擊力滿懷！回頭看看作者的簡介，英國文學家艾蜜莉·勃朗特（Emily Brontë），以30歲之齡殞落…… 一邊驚訝著她在如此短暫的生命中，留下這部影響後世深遠的生命結晶，恰巧反映在最近思考的主題，生命中的「足」與「缺」！

尤其，適逢武漢肺炎肆虐的此刻，探討生命價值與意義，更是真切。還記得，大學時代，在野草莓學運中，體悟到了自己最喜歡的一句話：「肉體或許受限制，心靈卻要很自由！」

事實上，人們總是認為，當我們只要攫取更多資源、獲得更多財富，活得更老，我們就能如何、如何、再如何。然而，疾病讓人現形、心魔難以摧毀，在《咆嘯山莊》中，作者正是用此番控訴，來對時代進行批判、對人心進行剖析。

其實，我們對於自己的感覺，是「足」還是「缺」，其實正大大反映在自身的生命觀點上頭，男主角哈其夫的「缺」像是充滿詛咒般地讓身邊的人帶來苦痛；女主角凱絲的「缺」戕害了自己，也傷害了男主角、丈夫和身邊的所有人……

但作者並不是要對個人做攻擊，卻是要對當下的社會進行針砭，在每個大時代中的縮影，鑄成許許多多的錯誤和悲劇。文學反映時代，人性凸顯文學。文學彷彿補「足」了生命中的缺憾，讓心靈的無依，有著些許的慰藉。就像男、女主角所嚮往的美好城堡一般，死守終身……

大時代可以造成了人類心靈的「缺」，讓空虛佔據內心，欲求不滿、充滿憤慨。然而，文學可以填滿心靈的「足」，為人類的寂寥，帶來不一樣的光彩！