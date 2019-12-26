高雄市第六選區無黨立委候選人吳佩蓉緊咬民進黨立委趙天麟，今在臉書在PO圖諷趙天麟與貪汙犯趙嘉寶合體。該圖以立委當一屆坐擁高雄市中心超過六千萬豪宅/前通緝犯捕獲野生立委趙天麟。

此外，同選區國民黨立委候選人、高市議員陳美雅之前詐領助理費被判刑一年得易科罰金，吳佩蓉也PO圖諷「早稻田法學博士知法犯法偽造文書判刑一年」。

吳佩容在臉書以【與貪汙犯合體 vs. 與韓國瑜合照】為文，她指上月19日，也是本屆立法委員登記參選日，趙天麟受訪時稱「我倒希望說我的對手如果可以，每一張看板都跟韓國瑜掛的話，我的選票應該會越來越高。」

吳指其自己很可惜，因為一面看板從製作到租金少則數萬，多則數十萬元，個人的財力，遠遠不及買下 #6209萬 豪宅的趙天麟與在日本購置數百萬房產的陳美雅，只能略盡心力，幫他們作兩張草圖，讓藍綠兩黨候選人的真正實績展現在選民眼前，來個大比拚。

附註1：總統府秘書長陳菊擔任高雄市長期間的專門委員趙嘉寶。因貪汙被重判11年定讞，他棄保潛逃近五年，期間黃國昌多次在國會質詢趙嘉寶棄保潛逃，韓國瑜上任後，時力議員林于凱也在議會質詢該案，直到今年3月，警才公布趙嘉寶在「重要緊急查緝專案」，趙並在今年4月25日被刑事局與高雄市警方在屏東逮捕，將押往高雄地檢署歸案。

趙嘉寶於擔任高雄世運基金會副執行長期間，辦理世界運動會行銷媒體採買暨整體企劃執行委外辦理服務等案時，被控收賄，2014年被判刑11年定讞，但他遲未入監，在2015年遭通緝近5年，因趴趴走在臉書打卡、發文PO見面的政治人物包含邱太三、陳菊、趙天麟等，並出席在選舉場合舉旗助選遭媒體披露而引發關注。

附註2：高雄市第六選選區主要立委候選人為現任民進黨立委趙天麟、國民黨高市議員陳美雅與具自主中間選民與環團支持的親民黨高市議員吳益政，吳佩容原任職促轉會副研究員、因其是流出促轉會副主委張天欽談話錄音的「深喉嚨」，被媒體稱為是「東廠事件」吹哨者。另台灣維新與喜樂島也在該區亦有提候選人。第六選區因吳佩蓉緊咬趙天麟並在臉書PO文形容趙是「魔鬼代言人」而引發媒體關注。