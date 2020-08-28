台灣人對人的稱呼，通常以「阿」開頭，例如阿輝伯、阿扁、阿忠部長，阿公、阿媽、......最近賴副總統也希望大家叫他「阿德」比較親切！那為甚麼蔡總統變小英而非阿英呢？圖／擷自李登輝基金會

台灣文化包含南島文化、西方文化、日本文化、中華文化等，多元、豐富，自成一格。但是近來趨勢卻很快就要全盤中國化！

台灣人對人的稱呼，通常以「阿」開頭，例如阿輝伯、阿扁、阿忠部長，阿公、阿媽、......最近賴副總統也希望大家叫他「阿德」比較親切！用「大、小」開頭是純中國式稱呼，像大牛，小明等。那為甚麼蔡總統變小英而非阿英呢？中國媒體暗中大力進行文化滲透、台灣人卻毫無警覺！

知名醫學雜誌《The Lancet》（原意是外科用小尖刀）我們一直都稱做《刺胳針》，意義接近原文，現在很多人改中國詞《柳葉刀》、加護病房（ICU）改為「重症監護病室」甚至「深切護理病室」、「普亭」變「普丁」、「川普」成為「特朗普」（川普比較接近英語原音）、「延遲」改「推遲」、「影片（video）」被譯成「視頻」、「晶片」變成「芯」、「水準「換做「水平」、「智慧手機「也改做「智能手機」、甚至「阿公」變「爺爺」、「阿媽」變「奶奶」......真正是族繁不及備載！

幾個月前參加南部某獨派團體辦的台灣文學發表會，主持人高雄某大學教授一直用中國用語「早上好」、而非在台灣已經使用近百年的「早安」，會場竟然無人表示異義！

美國獨立以後，馬上對英文拚音方式做修改，以確立美式英文有別於英式英文。

台灣建國尚未成功，台灣人頭殼卻早已向中國文化投降？