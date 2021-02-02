陳文成博士二姊夫戴憲明回憶黨年陳文成受害後，屋頂上更有人24小時看守。電話受監控，親友也退避三舍，甚至不願談到與陳家有任何關係。一家人好像犯了什麼大錯藏身房間角落的陰暗處一樣，就像現在矗立在紀念廣場的黑色石碉栩栩如生表現出當時的景象。圖／陳永興

都已經40年了，陳文成遭遇政治迫害已遠遠超過一個世代，他的孫子都已經上小學了。很慶幸地經歷過那麼久遠的年代，這個事件並沒有被風化而消失，大家都還記憶猶新，彷如昨日。

記得當事件發生時，家門前不遑多讓，屋頂上更有人24小時看守。電話受監控，親友也退避三舍，甚至有人不願談到他們與陳家有任何關係。一家人好像犯了什麼大錯藏身房間角落的陰暗處一樣，就像現在矗立在紀念廣場的黑色石碉栩栩如生表現出當時的景象。

所幸社會上還有一些正義之士，首先前來探望的是當時的監察委員—尤清先生，他給我們帶來溫暖也給我們勇氣。接著文成服務的Carnegie Mellon University也派出教授與法醫魏契前來，深夜走進殯儀館停屍間，面對冰冷的屍體大家都無言以對。不過法醫卻默默拿起放在旁邊的手套與手術刀，動刀驗屍（Autopsy， 隔日美聯社記者報導此事卻被吊銷記者採訪執照）。由於當時氣氛肅殺，法醫也只有到了夏威夷才敢公開說這不是墜樓，有他殺之嫌.

過了不久，許多海內外摰親好友為了要把文成的正義之聲加以發揚光大，作出了許多的奉獻與捐款終於成立了台美文化交流協會並於台北購置永久會址，同時邀請許多社會賢達人士作為基金會董事。隨著台灣的民主化，台美文化交流協會終於正名為陳文成博士紀念基金會。時至今日，基金會董事陣容更為堅強，經過無數次的努力終於爭取到在台大校園設立紀念廣場。這個廣場的落成啟用，各位董事的貢獻功不可沒，它不僅可以療慰文成在天之靈，相信他已化成千縷微風吹拂這片廣場，同時也為台灣的民主化奮鬥作一個見證，意義深遠。

兇殘手段 整肅異己

中國自誇是有5000年歴史悠久的文明古國，可是逃到台灣的有些人卻用如此兇殘的手段整肅異己，讓人不寒而慄。一個國家是不是文明，看他們的穿著就知道了。各位到法國巴黎參觀Marseille Palace時，看到畫上18世紀的的服裝，就可以知道文明是什麼。18世紀的中國人的服裝就是長袍馬褂，日本人是和服，這種把整片布纏繞在身的服裝何來文明之有？

40年來藉著台灣人的努力打拚，社會已充分開放，人民享有充分的自由，民意調查自認是台灣人的據說已超過百分之八十。但是每次大選的結果本土派的得票率也只有百分之五十左右，顯見真正認同臺灣的人也只有一半。這種身分認同（Identity）度必須提高，臺灣才能長治久安。要提高認同度一定要跟中國有差異化。大家都說同樣的語言，寫同樣的字遲早會被併吞。看看中國的歷史就知道了，中原周圍有五胡十六國，除了西夏有艱難不易懂的文字之外，其他都好像沒有文字，透過經商通婚往來，各個都被併吞了。所以秦始皇統一文字的確偉大。國內的名嘴常說，說台灣話或中國話都沒關係因為它只是溝通的工具。才不是呢！語言文字是統治的工具，是統治者同化各族群的工具。台灣唯有走向差異化，走入英語系的世界，就像新加坡一樣，官方語言雖有多種，但以英語獨尊。這樣才能漸漸擺脫中國人，慢慢提高台灣的認同度。這是一項任重道遠艱難的工作，但經過一個世代兩個世代相信一定會有成果。

提起腳步向前行，台灣Go！Go！Go！God bless Taiwan.



陳文成博士二姊夫戴憲明在紀念廣場啟用開幕典禮中現場演奏小提琴。圖／陳永興

※本文由陳文成博士紀念基金會提供