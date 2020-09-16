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每日國際焦點
我鳥會拒簽「反台獨」聲明，遭總部位於倫敦的國際鳥盟除名。顯見中國雖然已在美國碰壁，歐洲天真左派仍然懷抱愚蠢的中國夢，對中卑躬屈膝。
梵諦岡續簽中國主教任命協議，向我國外交部保證僅為教務性質，不涉及邦交變化。
印尼因應中國海警侵入經濟海域威脅，將增加外島海上巡邏。印度倍增邊界地區造橋築路預算。蒙古首都烏蘭巴托民眾抗議中國外長王毅來訪，反對中國打壓蒙古語。
WTO宣判美國對中貿易戰課稅不符合貿易規範。中國從未遵守任何WTO規範而WTO置之不理，美國反制時WTO卻出手阻止，顯現國際性組織的嚴重偏頗，因而無力解決真正的貿易不公。
阿拉伯聯合大公國與巴林15日簽下與以色列關係正常化協議。阿曼可能為下一個與以色列關係正常化國家。
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印尼
因應中國海警侵入經濟海域威脅，印尼將增加外島海上巡邏。
中國宣稱合法巡邏。
印度
中國否認在邊界鋪設光纖。
印度倍增邊界地區造橋築路預算。
蒙古
首都烏蘭巴托民眾抗議中國外長王毅來訪，反對中國打壓蒙古語。
澳洲
兩個多月來首日沒有COVID-19死亡者。
梵諦岡
梵諦岡續簽中國主教任命協議，向我國外交部保證僅為教務性質，不涉及邦交變化。
英國
我鳥會拒簽「反台獨」聲明，遭總部位於倫敦的國際鳥盟除名
白俄羅斯
白俄羅斯上議院稱立陶宛將白俄反對派領袖當作白俄國家領袖，已違反國際法。
白俄羅斯國防部不排除對外來軍事威脅「強力回應」。
俄羅斯與白俄羅斯舉行聯合軍事演習。此外，俄羅斯、亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克6國「集體安全條約組織」將於10月於白俄羅斯舉行聯合軍事演習。
希臘
希臘稱若土耳其持續退讓，可以準備談判。
美國
WTO宣判美國對中貿易戰課稅不符合貿易規範。中國從未遵守任何WTO規範而WTO都睜隻眼閉隻眼，如今美國反制時WTO卻出手，顯現國際性組織的嚴重偏頗，因而無力解決真正的貿易不公。
美國貿易代表抨擊WTO無力阻止中國作惡。
美國主計年報，2019中位數家庭收入比2018年增加，貧窮人數下降。
美西野火嚴重，煙霧飄至美東，經濟損失可能達1500億美元。數十人死亡失蹤。
以色列
阿拉伯聯合大公國與巴林15日簽下與以色列關係正常化協議。
阿曼派代表參加，預期阿曼可能為下一個關係正常化國家。
阿聯表示關係正常化的附帶條件就是阿聯要購買F35以現代化空軍，取代目前已20年機齡的F16，請以色列勿阻撓。
川普表示願意賣給波灣國家與以色列相同的武器，稱可增加美國工作。
黎巴嫩
美國國務卿蓬佩奧表示，若沒有立即處理真主黨武力問題，法國總統馬克宏推動黎巴嫩改革將白費力氣。
利比亞
外海淹死24名偷渡客。
民主剛果
因為資金短缺，52名囚犯在監獄中餓死。