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每日國際焦點

我鳥會拒簽「反台獨」聲明，遭總部位於倫敦的國際鳥盟除名。顯見中國雖然已在美國碰壁，歐洲天真左派仍然懷抱愚蠢的中國夢，對中卑躬屈膝。

梵諦岡續簽中國主教任命協議，向我國外交部保證僅為教務性質，不涉及邦交變化。

印尼因應中國海警侵入經濟海域威脅，將增加外島海上巡邏。印度倍增邊界地區造橋築路預算。蒙古首都烏蘭巴托民眾抗議中國外長王毅來訪，反對中國打壓蒙古語。

WTO宣判美國對中貿易戰課稅不符合貿易規範。中國從未遵守任何WTO規範而WTO置之不理，美國反制時WTO卻出手阻止，顯現國際性組織的嚴重偏頗，因而無力解決真正的貿易不公。

阿拉伯聯合大公國與巴林15日簽下與以色列關係正常化協議。阿曼可能為下一個與以色列關係正常化國家。

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印尼

因應中國海警侵入經濟海域威脅 ，印尼將增加外島海上巡邏。

中國 宣稱 合法巡邏。

印度

中國 否認 在邊界鋪設光纖。

印度 倍增 邊界地區造橋築路預算。

蒙古

首都烏蘭巴托民眾 抗議 中國外長王毅來訪，反對中國打壓蒙古語。

澳洲

兩個多月來 首日 沒有COVID-19死亡者。

梵諦岡

梵諦岡 續簽 中國主教任命協議，向我國外交部保證僅為教務性質，不涉及邦交變化。

英國

我鳥會 拒簽 「反台獨」聲明，遭總部位於倫敦的國際鳥盟除名

白俄羅斯

白俄羅斯上議院稱立陶宛將白俄反對派領袖當作白俄國家領袖， 已違反國際法 。

白俄羅斯國防部 不排除 對外來軍事威脅「強力回應」。

俄羅斯與白俄羅斯舉行聯合軍事演習 。此外，俄羅斯、亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克6國「集體安全條約組織」將於10月於白俄羅斯舉行聯合軍事演習。

希臘

希臘稱若 土耳其持續退讓，可以準備談判 。

美國

WTO宣判美國對中貿易戰課稅不符合貿易規範 。中國從未遵守任何WTO規範而WTO都睜隻眼閉隻眼，如今美國反制時WTO卻出手，顯現國際性組織的嚴重偏頗，因而無力解決真正的貿易不公。

美國貿易代表 抨擊 WTO無力阻止中國作惡。

美國8月工廠生產增加1%，連續4個月增加

美國主計年報 ，2019中位數家庭收入比2018年增加，貧窮人數下降。

美西野火嚴重，煙霧飄至美東 ，經濟損失可能達1500億美元。數十人死亡失蹤。

以色列

阿拉伯聯合大公國與巴林15日 簽下與以色列關係正常化協議 。

阿曼派代表參加 ，預期阿曼可能為下一個關係正常化國家。

阿聯 表示 關係正常化的附帶條件就是阿聯要購買F35以現代化空軍，取代目前已20年機齡的F16，請以色列勿阻撓。

川普 表示 願意賣給波灣國家與以色列相同的武器，稱可增加美國工作。

黎巴嫩

美國國務卿蓬佩奧 表示 ，若沒有立即處理真主黨武力問題，法國總統馬克宏推動黎巴嫩改革將白費力氣。

利比亞

外海 淹死 24名偷渡客。

民主剛果