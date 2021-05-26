正在耶路撒冷訪問的美國國務卿布林肯星期二（5月25日）和以色列總理納塔亞胡會晤，他表示，美國完全支持以色列自衛的權利。

納塔亞胡感謝美國的支持，同時警告哈馬斯武裝分子別破壞停火協議，否則將作出強而有力的反應。

另一方面，布林肯在與巴勒斯坦主席阿巴斯會晤之後說，美國將向巴勒斯坦提供人道、經濟以及安全的援助。而美國在致力於加薩重建的時候，將確保哈馬斯不會從重建援助中受益。

布林肯在以色列和哈馬斯達成停火協議之後前往中東，致力於這個地區的和平，以及重建加沙的人道需求。這是他第一次以美國首席外交官的身份訪問耶路撒冷與約旦河西岸地區。

星期二，布林肯在會見巴勒斯坦主席阿巴斯的時候宣布了相關的援助工作。他還承諾幫助擴大加沙和約旦河西岸巴勒斯坦人的經濟機會，並表示這樣做將為以色列與巴勒斯坦雙方提供一個更加穩定的環境。

布林肯說：「正如我告訴納塔亞胡總理和阿巴斯主席所說，美國將把重新開放我們在耶路撒冷的領事館的過程向前推進。這是我們國家與巴勒斯坦人民接觸並為其提供支持的重要方式。我們還與聯合國、國際社會，巴勒斯坦權力機搆、巴勒斯坦人民、以色列政府合作，協助加薩的救濟和恢復工作。」

這位美國首席外交官還說：「這種救濟是緊急的，我們必須在這一時刻對深刻的需求做出回應，幫助人民。為此，我通知了阿巴斯主席和內塔尼亞胡總理，美國將向國會通報我們打算在2021年向巴勒斯坦人額外提供7500萬美元的發展和經濟援助的意願。我們還將向巴勒斯坦人提供550萬美元的資金，用於向加沙提供緊急救災援助，為近東救濟工程處的緊急人道救援呼籲提供略超過3200萬美元的援助。這是新的額外援助，美國最近已向巴勒斯坦權力機搆、巴勒斯坦人以及不同機構和團體承諾并恢復提供重要支持。」

拜登政府支持以色列與巴勒斯坦和平共處的兩國方案，承認巴勒斯坦主席阿巴斯為巴勒斯坦的合法領導人。拜登就任初期已經恢復對巴勒斯坦的援助。

以色列人與巴勒斯坦人之間、最近一輪的暴力衝突持續11天，導致大量平民傷亡。它起源於雙方懸而未決的曆史遺留問題。

針對這個地區實現全面和平的願景，聯合國安全理事會發表聲明說，支持以色列與巴勒斯坦基於公認的邊界，以安全、有序的方式，和平共處。

美國總統拜登已經表示，美國將致力於與聯合國合作，向加沙提供人道援助以及協助重建工作。他還表示，美國會與巴勒斯坦權力機搆全面合作，而不是控制加沙地帶的哈馬斯武裝組織。

布林肯此行還將訪問埃及以及約旦。



布林肯（左1）在與巴勒斯坦主席阿巴斯（左2）會晤之後說，美國將向巴勒斯坦提供人道、經濟以及安全的援助。圖／擷自半島電視台新聞影片