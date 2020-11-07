嘉義市立美術館前身，為1930年代落成的舊菸酒公賣局嘉義分局，這座極具歷史意義的經典館舍，今7日在美術館的戶外庭園舉辦開幕儀式，正式宣告嘉義市美術館，承繼嘉義「畫都」傳統，以新舊融合創造出諸羅古城的藝術新面貌。

今開幕活動冠蓋雲集，嘉義市長黃敏惠、文化部次長蕭宗煌，國立故宮博物院前副院長林柏亭、陳澄波文化基金會董事長陳立栢，以及嘉義藝文界的各位貴賓、民意代表均蒞臨慶祝。

「藝術，從嘉義市出發！」黃敏惠市長感性的說有著理想氣候與熱情人民的嘉義，培育出臺灣深具代表性的前輩畫家陳澄波、林玉山等人，更有「畫都」美譽。在美術館籌備的過程中，獲得許多前輩藝術家第二代及旅外嘉義籍藝術家的支持，紛紛捐出作品，將畫留家鄉，為籌建嘉義市美術館奠定良好基石。

美術館表示，美術館的整體建築包含古蹟棟、中間的本館及旁邊的側棟。古蹟棟為1936年的舊菸酒公賣局嘉義分局，在2014年成為美術館的預定地後，經歷了長達6年的整修建造，在曾獲中華民國傑出建築師獎的黃明威建築師與王銘顯建築師的規劃設計下，三棟年代各異、風格迥異的建物融合新生，完工的「嘉義市立美術館」成為了一個極具歷史意義與兼具當代風情的典雅場域，在試營運期間，吸引朝聖人潮，成為「嘉義文化新絲路」上最美的風景。

首檔展覽《辶反風景》，由「風景」的主題帶出嘉義地方特質，藉由「返」字的拆組，既回返探索也反身思考並起而力行，呈現各時代對「風景」的不同敘事，並以時間脈絡帶出展覽四個子題：【被體現的自然】百年前，前輩藝術家陳澄波、林玉山、李秋禾、翁焜輝等人的筆鋒由山脈畫向現代化進程的城市，

再由當代藝術家黃法誠、謝牧歧、水谷篤司的繪畫、雕塑，以及范欽慧、你哥影視社、楊季涓的裝置作品銜接跨時代的風景。

【內在風景】鄭建昌、王德合、戴明德、蘇旺伸、蘇信義、蔡獻友、顏頂生、王文志、侯俊明等戰後戒嚴時期的藝術家，詩意取徑與轉化，或透過哲思與辯證方式回應外在環境，作為自我的內在投射。

【媒介中的觀景】透過藝術家的介入、轉化或再現，探詢動態改變中的地景，陳漢聲、呂易倫、陳伯義、陳建北、李旭彬、Candy Bird各以影像、塗鴉、文件為媒，再見風景。

【激進的風景】探究人類生活型態或空間政治介入，其實你不懂我的心團隊、卡容琳娜．布瑞秋拉(Karolina Breguła)、范曉嵐、宜德思．盧信、任興淳、周代焌、陳介一等人，向外尋找，再重新理解自身與環境。

《辶反風景》展覽期間：2020/10/6-2021/1/10

嘉義市立美術館開放時間：週二~週日(週一休館)，09：00-17：00