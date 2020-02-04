武漢肺炎（新型冠狀病毒2019-nCoV）疫情嚴峻，世界衛生組織（WHO）3日起召開執行委員會議，我邦交國史瓦帝尼、巴拉圭在首日會議中發言挺台，強調將台灣排除在外，會給所有人帶來風險，嚴重影響台灣人民福祉。

史瓦帝尼衛生部政務次長資瓦內(Simon Zwane)發言表示，當我們肯定WHO及中國政府針對新型冠狀病毒疫情所作的努力，史瓦帝尼王國對全球衛生體系應對疫情仍有所不足感到憂慮。此問題的部分成因，來自對若干獨立國家及WHO的政治衝突或干預，中華民國（台灣）即為一例。

資瓦內說，台灣無法或僅能非常有限地參與WHO國際衛生條例(IHR)程序，台灣的技術專家也無法參與WHO技術會議，此導致2300萬台灣人民，連帶其他人，暴露在疫情的威脅下；然而台灣擁有最先進的技術可讓大家都受益，當前疫情的處理方式有關資訊失準、不當列示等，所導致的偏差決定，嚴重影響台灣人民福祉。

他呼籲主席、全球衛生社群必須解決此問題，遏止該發展趨勢，才不致削減為保障人民健康福祉所付出的努力。

巴拉圭駐團代辦(Subrepresentante Permanente de Paraguay acreditado en la ONU)貝拉達大使強調，將任何地區或國家排除在外，會給所有人帶來風險，特別是傳染病相關議題。巴拉圭對台灣已有10起新型冠狀病毒確診案例感到關切並憂心，因此要求世界衛生組織能讓台灣即時收到傳染病相關訊息，以免對公共衛生安全造成危害，希望台灣所提供的資訊能受到應有的重視。