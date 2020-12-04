美國國家情報總監約翰·拉特克里夫（John Ratcliffe）星期四（12月3日）在《華爾街日報》發表的一篇評論文章中說：「情報很清楚：北京打算在經濟、軍事和技術上主導美國和世界其他國家。」

拉特克里夫在文中稱，中國的經濟間諜手段是「搶劫、複製和替代」，「中國竊取美國公司的知識產權，複製技術，然後在全球市場上替代美國公司。」

他說，聯調局經常逮捕竊取研發機密的中國公民。據估計，中國知識產權盜竊給美國造成的損失每年高達5000億美元，相當於每個美國家庭損失4000至6000美元。

他還說，中國竊取了美國的敏感國防技術，「以推動習近平雄心勃勃的計劃，使中國成為世界上最重要的軍事力量。」

他還指出：「美國情報顯示，中國甚至對中國人民解放軍成員進行了人體測試，希望發展生物能力增強的士兵。北京對力量的追求沒有道德倫理界限。」

拉特克里夫說，中國應是美國未來國家安全的首要關注點。「華盛頓也應該做好準備，領導人必須跨越黨派分歧，理解這一威脅，公開談論它，並採取行動解決它。」

據福克斯新聞報導，拉特克里夫也警告即將上任的拜登政府不要「將情報政治化」（against「politicizing intelligence」），他還敦促他們「誠實地」並「承認」中國是美國「面臨的最大國家安全威脅」。

「那些把其他事情等同起來的人，或者說，哦，你知道，俄羅斯是個更大的威脅，他們在把情報政治化，」他在接受福克斯新聞獨家採訪時說，「我現在希望選舉已經結束，現在人們已經投票，如果拜登政府上任，他們不要政治化情報，誠實看待中國，承認中國是我們面臨的唯一最大的國家安全威脅。」

他還表示，美國面臨來自各個方面的威脅，從軍事、經濟、供應鏈問題、外國投資到科技、5G等等，「中國是所有這些領域的唯一國家，也是唯一威脅到美國霸權的國家。」

據報導，拜登過渡團隊拒絕對拉特克里夫的警告發表評論。