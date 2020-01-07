國軍黑鷹直昇機失事，造成參謀總長沈一鳴等8人罹難，5人輕重傷。前永興航空總經理、現為第一名店董事長王義郎為此深感惋惜、沉痛。他呼籲各界拋棄藍綠，共同關注飛安問題，避免悲劇事件重演。圖／張軒閔

國軍黑鷹直昇機失事，造成參謀總長沈一鳴等8人罹難，5人輕重傷。前永興航空總經理、現為第一名店董事長王義郎為此深感惋惜、沉痛。他呼籲各界拋棄藍綠，共同關注飛安問題，避免悲劇事件重演。

王義郎與沈一鳴曾有數面之緣，了解沈總長是一位富責任感的將領。為表達對沈一鳴與7位國軍弟兄的悼念，他特地前往台北賓館致哀。王義郎表示，這次事件是我們國家人才最重大的損失。

王義郎在民國67年接手永興航空公司，並擔任總經理一職。他7年任內，不僅締造零事故佳績，而且業務蒸蒸日上。公司規模、機隊擴充、飛航班次等，都獲大幅提昇。因為傑出的領導，於民國72年獲航運界頒發「傑出航運領導人員」獎座，獲得業界肯定。

王義郎在航運管理方面，頗具獨到眼光。為確實掌握航務、機務、運務等三大核心航空工作，他延攬業界最頂尖的機工人員，負責後勤維修；航務方面，結合家庭與工作，確實做好飛行員生活管理，對穩定飛行人員情緒，大有助益；運務方面，善用有限資源達成最高航班，創造優良業績。

因為管理得法，公司曾創下一年飛363天的空前紀錄，連賣飛機的德國廠商，都感到不可置信，而稱讚不已。



時任永興航空總經理的王義郎（左起五）與員工們合影留念。圖／王義郎提供

談到這次黑鷹空難，王義郎以自己親身經驗為例表示，在飛航界「人類無法對抗大自然」。他說，台灣屬多山地形，海拔3,000公尺以上的高山達200餘座，天候與氣流極不穩定，基本上不利於旋翼型的直升機種飛行。因此，應盡可能不去冒這個風險。

黑鷹直昇機前年2月在蘭嶼出事，造成6人死亡。王義郎以他早年經營蘭嶼機隊的經驗指出，蘭嶼沿山峰兩側常吹順風，而飛機卻是逆風飛行，這帶來高度不穩定性，在派飛前都必須做好相關功課。

台灣採購60架黑鷹直昇機，花費超過840億，平均一架要價14億。王義郎認為，以蘭嶼當地的人員運輸或救難需求，其實可以考慮由其它種類的直昇機或飛機，來執行任務。就算在當地蓋一座醫院，也花不到幾億元。國家資源的配置運用，值得再多方評估。

他建議，政府未來在採購各式飛機時，應該多採納民間業者的豐富經驗，或許能夠在需求及成本考量上，達到更好的平衡點。

這次黑鷹失事飛行記錄器（黑盒子），已送交運安會（國家運輸安全調查委員會），並已完成解讀，將資料交到國防部。依照標準作業流程，將委由此次失事黑鷹所屬的空軍救護隊嘉義基地第四聯隊飛安組來組成調委會，調委會45天內提交初期調查報告、180天內完成期中調查報告，一年內完成最終結案報告。

王義郎表示，希望在各調查單位努力下，早日查明真相，對國人與罹難者家屬做出交待。他說，每一位飛行員的養成都耗費了國家、社會數以億元計的成本，每一位都是國家不可或缺的人才。何況，此次事故中罹難的沈一鳴等優秀軍中弟兄，都是國軍的精英，更令人不捨。他希望儘快找出失事原因，提出有效改進辦法，避免不幸事故再次發生。