愛因斯坦當年所見的中國社會，確實如同他所形容的那樣，是一個貧富很懸殊的社會，只有知識份子、軍閥、地主、買辦與黑社會人士才高高在上，其他人如非洲的奴隸。圖／擷自維基百科，網路，民報合成

愛因斯坦1920年代遊歷亞洲寫下的日記出版，意外揭露這位知名的理論物理學家和人道主義者在旅行期間對亞洲當地居民的偏見與歧視，尤其是對中國人。

他在日記中卻形容中國人「勤奮、骯髒、愚鈍。中國人吃東西時不坐在長椅上，而是像歐洲人去樹林如廁時般蹲下，安靜又拘謹。即便孩童都無精打采，看起來愚鈍」。

這不是偏見，而是實在的描寫，那時正是軍閥割據的年代，貧富差距懸殊。那時孔宋家族住在上海豪宅，宋美齡姐妹有僕人服侍，每天來往的都是達官貴族，食衣住行育樂都是最高檔的。所以他們三姐妹才會嫁給那三個有權有勢的權貴。尤其是宋美齡，明知老蔣比老孫腐敗，私生活更不檢點，還願意嫁給他，就是希望將來能當慈禧太后。

反觀當時工農下層人民，生活與乞丐沒有兩樣，基本上都是文盲，只有上層階級人士才有能力受教育，如宋家三姐妹與錢學森等人。據說錢學森從小家人就幫他請家教，高考之前，更是請兩位北大與清華大學生幫他補習，錢才能考入交大。

上下階級生活差距如此懸殊，都是滿清統治長達兩百多年的結果，因為滿清以統治者心態殖民中國，如同英國之於印度與東南亞。英國還好，給這些殖民地帶來法治，滿清則是強盜，毫無法治可言。

那時候的中國中下階層人士，生活沒有規矩，隨地大小便，站沒有站相，坐沒有坐相，被滿清貴族壓榨成如同非洲黑奴，中下層沒有人敢反抗，只有留洋或留日的知識份子才覺得滿清腐敗，應該被推翻。

軍閥不重視百姓死活

那時的知識份子，大致上都是出自官宦，地主或商賈之家，如以老蔣為首的那些軍閥，都是來自有錢人家，他們從事革命，只是想推翻滿清政府，不太重視讓農民與勞工的權益，只有中共那些人才有改革民生的理想，所以會有那麼多人支持他們，跟他們走幾千公里的「長征」。

愛因斯坦將中國人看得很扁，大致上沒錯。他對日本高度讚賞，更沒錯，從日本在台灣五十年的殖民統治便知。日本對台灣的統治，如同英國對印度與東南亞等殖民地一樣。他們都帶給殖民地人民良好的法治教育與生活習慣。所以即使後來他們都離開原殖民地，當地人民還是都很懷念他們。

自從日本離開，阿歐西中國人來台接管後，一切都變了樣，陳儀那幫貪官污吏，明明是一群土匪，卻將台灣人視為二等國民，到處剝削與擾民，以為自己勝利者，可以為所欲為，忘了自己也是被美蘇解放。

日本雖然也將台灣人視為二等國民，但是他們重視法治與民主，教育民眾奉公守法，不貪污，不摸魚，不說謊，做人與做事要實在，所以日本人走後，許多台灣人很懷念，尤其是與貪污腐敗又不衛生的中國人相比之後，更是如此。

愛因斯坦當時在德國是物理學教授，也是猶太人，教授是上等階級，猶太人則普遍被歐洲社會所蔑視，只因他們很會經商賺錢，許多人卻為富不仁，所以引起歐洲人反感，尤其是德國人，因此遭受納粹大屠殺，是他們始料所未及。

愛因斯坦蔑視中國人，固然是他來中國後客觀所見，只是他沒有想到，希特勒形容一般猶太人也很難聽，認為他們平時為富不仁，斤斤計較，是歐洲社會動亂的根源。

當年愛因斯坦所見的中國社會，確實如同他所形容的那樣，是一個貧富很懸殊的社會，只有知識份子，軍閥，地主，買辦與黑社會人士才高高在上，其他人如非洲的奴隸。

因此中國才有共產黨立足之地，因為共產黨主張打倒這些腐敗的社會上階層，將土地與財富平均分給工農等社會底層者，所以能快速打倒只重視社會上階層利益的國民黨。

國民黨與老蔣逃難到台灣後，仍然沒有記取教訓，在台灣貪污腐敗，胡搞亂搞，以恐怖手段管理台灣人，恣意屠殺與迫害台灣人與中國移民，最後被民主洪流推下台，終於讓他們暴露馬腳，原來他們以前反共攏是假的，媚共才是真的。

當年愛因斯坦所見的中國社會確是那樣子，因為漢人被滿人奴役兩百多年，許多人像乞丐，只是一些特權階層過得像人，如滿清權貴、軍閥頭子、買辦、，地主與教師，也是中共眼中的黑五類。孔宋蔣家族完全取代滿清權貴，生活腐敗。

蔣宋聯姻是一筆政治買賣

老蔣與孔宋都是權貴，也是政治投機家族，蔣宋聯姻是一筆政治買賣，因為他們渴望過滿清貴族般的生活，老蔣想當第二個袁世凱，宋美齡則想當第二個慈禧太后。

老蔣與老毛無論誰勝出，都是中國人的災難，從中國的三反五反與文化大革命，以及台灣的228與白色恐怖可知，這兩個人都是屠夫，無德無能，陰險殘暴，都想當皇帝。

有五千年悠久歷史的中國，為何沒有誕生一個華盛頓？關鍵就是孔孟思想作祟，因為他們的思想是封建的，是尊君的，剛好投歷代中國那些蠢蛋皇帝之所好。還有些漢人自甘墮落當異族的奴才，如林則徐、曾國藩、李鴻章與左宗棠之流。

總之，當年愛因斯坦所見的中國，確實就是那樣子，從上到下，骯髒，墮落，貪污腐敗，自私自利，從當年陳儀來台那些貪官污吏與乞丐兵可以看分明。



作者：老蔣與老毛無論誰勝出，都是中國人的災難，從中國的三反五反與文化大革命，以及台灣的228與白色恐怖可知，兩個人都是屠夫。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成