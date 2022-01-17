人生譬如日出日落，從日出開始，自地平線澀澀地往上爬升，日正當中時散放熾烈的光與熱，然後太陽徐緩下山，日落在另一端的地平線，晚霞迸放豐盛的色彩之後，才歸於沉寂。示意圖／Pixabay

天生偏愛夕陽，往往陶醉其中至於忘我，欣賞落日餘暉及投射在天幕上的霞彩，尤其太陽下山剛觸及山稜線、地平線、海平線的剎那，最是珍貴的片刻。烘紅肥圓的日舂，徐徐下沉，隨即霞光煊染，繽紛競妍；然後暮靄悄然漸隱漸沒，濃艷轉淡灰，淡灰變漆黑，塗蓋所有光彩，至於消失無蹤，白晝換成黑夜。

黃昏時分，烈陽放緩，碧空掩褪，日落前盡釋能量，餘暉射出萬道燦爛光芒，大抹鮮紅潑染半壁穹蒼，金線綿密穿織，間夾千條細絲，橘黃、嫣紫、暗褐、灰黑，絲絲牽纏，縷縷交錯。彩霞滿布，絢輝爭映，熱而不熾，豔而不冶，泯棼璀璨，燦美無可倫比。

人生譬如日出日落，從日出開始，自地平線澀澀地往上爬升，日正當中時散放熾烈的光與熱，然後太陽徐緩下山，日落在另一端的地平線，晚霞迸放豐盛的色彩之後，才歸於沉寂。繁彩裡許多抽象的蘊含，似乎匯集一生的悲戚、歡笑、憂愁、喜樂、困苦、得意、挫折、順適、……等錯綜的行跡。夕照的內涵與寓意，人生的轉折與歷練，足堪細察、解讀、追尋、回味。

在台出生成長廿餘載，在美居留近半百歲月，一路披荊斬棘，躓踣再起，攀爬晉升巔峰，俯瞰夙昔跡蹤，熾熱的金黃有之，慘澹的黯黑有之。如今斜陽西下，炫耀趨於稀淡，景物依舊而境界迥異，漸入向晚年華，盡情釋出一生累積的智慧與才情，暢意展放萬千光輝化作滿天晚霞，正是時候，大好良機，豈容錯失？果以燦爛多彩的夕暉，畫下人生輝煌的句點，不就圓滿有餘而無憾嗎？

當晚霞滿天，夕陽近黃昏，只是無限好。——2020年5月1日 檀香山《晚霞滿天 — 台美歲月》自序