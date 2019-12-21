2019年，美中科技冷戰加速，兩國為擺脫彼此在科技上的依存都做出努力，分析人士指稱，2020年，美中科技冷戰還會繼續，未來一年，川普政府可能會祭出更多非關稅措施來限制中國獲得美國的技術，中國也將進一步努力實現科技上的自力更生，可能會帶來更多的不穩定，更多的擔憂。

《美國之音》報導，川普20日發表推文表示，他和中國國家主席習近平通電話，就美中貿易協定進行了良好的會談；不過分析人士指出，美中貿易戰可能會因為兩國第一階段的協議達成而緩和，但是美中科技戰卻不會因此而止步。

美國智庫對外關係委員會中國項目資深研究員、網絡安全專家亞當·西格爾（Adam Segal）在今年底的一篇回顧文章中指出，第一階段協議如果最終簽署的話，也不會影響這個趨勢，2020年，會看到兩國在競爭全球影響力的同時，將繼續限制科技的交流。

西格爾說明，習近平不會放棄減少對外國技術依賴的嘗試，在美國方面，兩黨支持通過越來越多的技術來檢查和遏制中國的努力，美國會祭出更多非關稅手段限制技術流出。

川普政府以國家安全理由在今年5月將華為公司列入貿易黑名單，禁止任何美國公司在未經政府許可下向華為供應設備，同時也限制一些外國製造的、包含美國技術的產品供應給華為；但根據目前的規定，美國當局無法觸及關鍵的外國供應鏈，這促使川普政府內部就可能修改兩項關鍵規定展開討論，這兩項規定可能會擴大美國的權限，進一步阻止更多外國供應商向華為供貨。

2019年對中國的許多科技公司來說是艱難的一年，對華為尤其如此，5月，美國商務部將華為及其68個分支機構列入了未經政府批准美國公司不得向其銷售的公司名單，雖兩次暫停禁令，但美國的主要公司，如谷歌和美光，已經暫停了與華為的業務往來。