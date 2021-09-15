英國議會領導人因為中國對一些英國國會議員實施制裁而阻止中國駐英國大使鄭澤光參加在英國議會舉行的一個活動。中方回應說，「個別英國議員出於個人政治目的干擾中英正常交往與合作」是「可恥的」懦夫之舉。北京是在英國等西方盟國對涉嫌在新疆侵犯人權的中國官員進行制裁後對英國一些議員和機構採取了制裁。

根據中國駐英國使館的說法，英國議會跨黨派中國小組原定於9月15日在議會大廈與英中貿協聯合舉辦一次夏季招待會，中國駐英國大使鄭澤光應邀參加這次招待會並發表講話。

但是據路透社報導，英國下議院議長林賽·霍伊爾（Lindsay Hoyle）和上議院議長約翰·麥克福爾（John McFall）勳爵出面阻止鄭澤光在這個活動上發言。

霍伊爾說: 「我定期與來自世界各地的大使舉行會議，以建立國與國以及議員之間的持久聯繫。」

今年3月，中國對包括英國政界人士、律師和學者在內的9個人和一些實體實施了制裁，原因是他們在維吾爾族穆斯林的待遇問題上散佈了它所稱的「謊言和虛假信息」。



英國下議院議長林賽·霍伊爾（Lindsay Hoyle）（左）和上議院議長約翰·麥克福爾（John McFall）勳爵（右）。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

中國駐英國使館的發言人批評了英國議員阻止中國大使在議會大廈參加活動的舉動。使館以答記者問的形式在一份聲明中說：「個別英國議員出於個人政治目的干擾中英正常交往與合作，這種行為違背兩國人民願望、損害兩國人民利益，是可恥的，也是懦夫之舉。」霍伊爾說，他不會永久性的禁止中國大使參加議會的活動，而只是在制裁仍然有效的時候這樣做。

中國制裁的5名英國議員包括前保守黨領袖艾恩·鄧肯·史密斯（Iain Duncan Smith）和英國議會外交事務委員會主席湯姆·圖根哈特（Tom Tugendhat）。這些受到制裁的個人及其直系親屬被禁進入中國境內，中國公民和機構也被禁止與他們進行交易。

中國是在英國、美國、歐盟和加拿大對被控在新疆大規模拘禁維吾爾人的中國高級官員實施制裁之後採取這一報復行動的。受到制裁的保守黨政界人士蒂姆·洛頓（Tim Loughton）對禁止這位大使參加該活動的決定表示歡迎。他說，中國不能認為「他們可以在一個民主國家阻止國會議員的言論自由」。在實施制裁時，英國譴責此舉是北京壓制批評的一個企圖。

倫敦和北京在一系列問題上進行言辭上的憤怒交鋒，這些問題包括中國在前英國殖民地香港實施國家安全法、修改香港的選舉制度、新疆的人權問題以及中國的貿易政策等。

英國下議院今年4月通過了一項動議，認定中國對新疆維吾爾族和其他穆斯林少數民族的鎮壓是種族滅絕，並以最強烈的措辭譴責北京的行動。

聯合國人權專家說，至少有100萬穆斯林被關押在新疆的營地裡。這些活動人士和一些西方政界人士指責中國用酷刑、強迫勞動和絕育對待維吾爾穆斯林少數民族。