「德國與台灣沒有外交關係。台灣和德國是彼此重要的價值夥伴，他們之間有著密切而牢固的經濟、文化和科學關係。」這是德國外交部網站上對雙邊關係的重點詮釋。中國的「戰狼」外交行之多年，如今更是變本加厲，張牙舞爪。然而中國在南海地緣政治上的野心，跟歐美國家貿易商業行為上的不平等，對香港當頭罩下「國安法」，在新疆設置維吾爾人的集中營，藏人和達賴喇嘛流亡一甲子，如今又對台灣軍機軍艦侵犯威脅，這一切都遠遠超過了西方民主國家能容忍的底線，已經不是民主、極權的價值衝突，而是直接的利益、安全的對撞了。西方政界、民間社會、媒體報導對中國的態度逐漸從好奇、驚訝、友善、包容轉變為懷疑、擔憂，乃至憤怒與不齒。

德國政治家邀請謝志偉大使的團隊開座談會

繼三位議員跟人權組織一起站在中國駐柏林使館前示威抗議，發表演說之後，10月19日德國聯邦議會人權及人道救助委員的主席姬德顏森（Gyde Jensen），連同其他跨黨派的5名議員（包括執政的基民盟議員Michael Brand, 綠黨議員Margarete Bause），向台灣駐德國代表處代表謝志偉發出邀請書，雙方進行了一整天的會議座談。除了謝志偉大使率代表處的5位負責人參會之外，更為特別的是還有台灣高階層的官員，如外交部政務次長曾厚仁，陸委會副主任邱垂正，外交部國防委員會、立法委員羅致政， 以及台灣數字政務委員唐鳳四位，在視頻上直接參加會議。另外兩名德方的議員也在視頻上參與了討論。現場有英、德文同聲傳譯，會議開得有聲有色。德國第二電視台（ZDF）在會前採訪了謝志偉大使和人權委員會主席顏森女士，這也算是種突破，表示這種德台雙方的交接，已經是公開的了，想想一向以來，德國政府官員連跟民間華裔人權人士見面，都不願合影，怕惹惱中共，現在這種台灣政府代表和德國議員們的正式會面，也都無所顧忌，難怪中共使館怒得口出惡言 。（請看文末附件）



謝志偉（左）和人道救助委員的主席姬德•顏森（Gyde Jensen）。圖／台灣駐德代表處

台灣高層官員參與視頻討論

數十年來這是破天荒第一次德台雙方高層次的直接對話，會議開了一整天。謝志偉大使在接受筆者採訪時說，這反應出當下國際上的一些變化和態勢。當天早上的會議一開頭，主持人就請謝志偉做了20分鐘的局勢簡報。謝大使強調當下中國對台灣的打壓，自由民主政體受到威脅，台灣人民的主體意識受到外力的壓制，局勢堪憂。曾在歐洲任職數年的曾厚仁次長，對歐洲情況及歐中關係十分熟悉，他接著致詞；邱垂正副主委對大陸台灣之間的緊張局勢、經貿關係瞭如指掌，羅致政委員曾在美國留學工作，兩位專家接著都發表了講話，將台海當下的緊迫情勢進行鋪陳，其中也提到宗教自由的問題，這影射著中共對伊斯蘭教的維吾爾族的壓迫。至於專家唐鳳，則更是能將台灣數位化防疫、抗疫的情況做了深入的報導。一個被世界衛生組織排斥在外，擁有2300萬人口，離中國大陸又近的國家，能夠不驚不咋，不用強制性的鐵腕手段，也能漂亮平穩地抗拒武漢病毒，施行數字化抗疫，但是一切都透明化，不侵犯人們的隱私權，這的確值得人們敬服和學習。



台灣的外交部官員曾厚仁，陸委會邱垂正，立委羅致政，行政院數位政務委員唐鳳從視頻上參加討論會。圖／台灣駐德代表處

「一中政策」窒礙難行，歐台互動仍有空間

雙方在進行討論和交流時，有一點是明確的，歐洲的「一中政策」已經到了窒礙難行應該改變，或至少調整的時刻了，在跟台灣的關係上，依然有提升的空間，如何應對中國想熄滅台灣這個亞洲民主的燈塔，歐洲國家應當跟美國一致來維護亞太、印太地區的和平及安全，畢竟世界四分之一的貿易是經由這裡的水域。中國對台灣採取怎樣的態度，其實很受歐盟對台灣的立場和作為的影響，如果歐盟一味遮掩退讓，由著大陸欺負台灣，口惠而實不至，那麼請看中國對香港和新疆的霸凌，就知道中國不見棺材不掉淚，不到黃河心不死，下面就要這樣來對付台灣了，世界各國應當有「危機意識」。謝大使提出來，中德之間一直有「人權對話」，其實台德之間也應該有一個多邊的「危機對話」，及時地通過溝通交流，來舒緩危機。歐盟對香港的擔憂和 採取的行動，也可能直接

適用到台灣。台灣離歐洲並不遠，台灣的局勢變動，能起到牽一髮而動全局的作用。會中德國議員說，跟台灣高層的官員進行對話非常重要，特別在此北京試圖改變地區性現狀的時間結上，台灣需要一切尊重人權和法治的國家的支持和團結。

跟青年學子探討台灣

謝志偉大使總是風塵僕僕，經常在德語區的國家和地區演講，即便在疫情期間也不例外，10月3日是兩德統一以後定為國慶節的日子，這天謝大使受到薩克斯州的梅森聖薩福斯中學（Sächsisches Landesgymnasium Sankt Safes zu Meißen)的邀請，作為貴賓到校演講。Meißen之於德國，就如景德鎮於中國一般，是出產著名的Meißner瓷器的地方，這個學校有悠久的歷史，不久之前才慶祝過他們477年的校慶。謝大使給三百多名青年學子（都戴著口罩）介紹了台灣的歷史文化，大家聽得津津有味，欲罷不能。時間還真趕得巧，謝大使演講過後幾天，由於新冠第二波擴散，各州政府規定，任何大型聚會都是禁止的，一般不可超過二十至五十人。



謝志偉大使（左1）應邀到歷史悠久的薩克森州府的中學演講，圖為演講現場。圖／台灣駐德代表處

西方媒體轉向，讚台貶中

就在謝大使率團跟議員們座談的頭一天，德國有影響力的《星期日世界報》(Welt am Sonntag)發表了記者Clemens Wergin的一篇有十分引人矚目標題的文章——「台灣受威嚇：歐洲需再思考一中政策」（Taiwan bedroht:Europa muss seine Ein-China-Politik überdenken），作者寫道：「近來幾週，北京數次以戰爭威脅台灣。如果這些威嚇持續下去，那麼在習近平主席採取冒險行動之前，就是歐洲重新考慮一中政策的時候了。（一中政策）導致了台灣孤立於世界，在新冠危機中，這格外顯得荒謬。由於北京不許台灣加入世衛組織，並將台灣邊緣化，而台灣在疫情中的表現，卻堪稱模範。」文章還讚揚台灣「幾十年來，變成一個值得驕傲，生機勃勃的自由民主國家，值得我們跟他們團結。相形之下，北京在外交上日益凸顯其侵略性，在習近平治下，對內更為專橫壓抑。在對外的宣傳中，也愈加顯出它在意識形態上，是自由民主社會的敵人。」能讀到這樣公正公平談論中國、台灣和歐洲關係的文章，讓人很振奮。這已經不是新鮮事了，《法蘭克福匯報》就刊登了謝大使在議會裡跟議員們合影的照片和文章，說中國氣鼓鼓地發出抗議之聲。瑞士《新蘇黎世報》、《南德意志報》這些影響力大的媒體近些時來，常可見到類似的文章，對台灣的自由民主和抗疫成功大加讚賞，對窮凶極惡的中共嗤之以鼻。

國際情勢在改變，世界輿論也警覺了，盼台灣民眾明白「險中取勝」的道理，中共多行不義必自斃，只要台灣朝野團結自信，這座亞洲的自由民主燈塔將繼續在黑暗之中，發出光明，直到旭日東昇之日。

附件：關於德國聯邦議院人權委員會接待所謂“臺灣代表”並與台地方官員連線交流的聲明



圖／擷自中國駐德國大使館網站