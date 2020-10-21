新聞標題【民報】【歐洲之聲】台灣外交在德又勝一局
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【歐洲之聲】台灣外交在德又勝一局

 2020-10-21 18:45
台灣駐柏林代表處的謝志偉教授應邀至聯邦議會人權委員會參加座談。左起：代表處官員、謝志偉、人權委員會主席姬德顏森、兩位德國議員。圖／台灣駐德代表處
台灣駐柏林代表處的謝志偉教授應邀至聯邦議會人權委員會參加座談。左起：代表處官員、謝志偉、人權委員會主席姬德顏森、兩位德國議員。圖／台灣駐德代表處

「德國與台灣沒有外交關係。台灣和德國是彼此重要的價值夥伴，他們之間有著密切而牢固的經濟、文化和科學關係。」這是德國外交部網站上對雙邊關係的重點詮釋。中國的「戰狼」外交行之多年，如今更是變本加厲，張牙舞爪。然而中國在南海地緣政治上的野心，跟歐美國家貿易商業行為上的不平等，對香港當頭罩下「國安法」，在新疆設置維吾爾人的集中營，藏人和達賴喇嘛流亡一甲子，如今又對台灣軍機軍艦侵犯威脅，這一切都遠遠超過了西方民主國家能容忍的底線，已經不是民主、極權的價值衝突，而是直接的利益、安全的對撞了。西方政界、民間社會、媒體報導對中國的態度逐漸從好奇、驚訝、友善、包容轉變為懷疑、擔憂，乃至憤怒與不齒。

德國政治家邀請謝志偉大使的團隊開座談會

繼三位議員跟人權組織一起站在中國駐柏林使館前示威抗議，發表演說之後，10月19日德國聯邦議會人權及人道救助委員的主席姬德顏森（Gyde Jensen），連同其他跨黨派的5名議員（包括執政的基民盟議員Michael Brand, 綠黨議員Margarete Bause），向台灣駐德國代表處代表謝志偉發出邀請書，雙方進行了一整天的會議座談。除了謝志偉大使率代表處的5位負責人參會之外，更為特別的是還有台灣高階層的官員，如外交部政務次長曾厚仁，陸委會副主任邱垂正，外交部國防委員會、立法委員羅致政， 以及台灣數字政務委員唐鳳四位，在視頻上直接參加會議。另外兩名德方的議員也在視頻上參與了討論。現場有英、德文同聲傳譯，會議開得有聲有色。德國第二電視台（ZDF）在會前採訪了謝志偉大使和人權委員會主席顏森女士，這也算是種突破，表示這種德台雙方的交接，已經是公開的了，想想一向以來，德國政府官員連跟民間華裔人權人士見面，都不願合影，怕惹惱中共，現在這種台灣政府代表和德國議員們的正式會面，也都無所顧忌，難怪中共使館怒得口出惡言 。（請看文末附件）


謝志偉（左）和人道救助委員的主席姬德•顏森（Gyde Jensen）。圖／台灣駐德代表處

台灣高層官員參與視頻討論

數十年來這是破天荒第一次德台雙方高層次的直接對話，會議開了一整天。謝志偉大使在接受筆者採訪時說，這反應出當下國際上的一些變化和態勢。當天早上的會議一開頭，主持人就請謝志偉做了20分鐘的局勢簡報。謝大使強調當下中國對台灣的打壓，自由民主政體受到威脅，台灣人民的主體意識受到外力的壓制，局勢堪憂。曾在歐洲任職數年的曾厚仁次長，對歐洲情況及歐中關係十分熟悉，他接著致詞；邱垂正副主委對大陸台灣之間的緊張局勢、經貿關係瞭如指掌，羅致政委員曾在美國留學工作，兩位專家接著都發表了講話，將台海當下的緊迫情勢進行鋪陳，其中也提到宗教自由的問題，這影射著中共對伊斯蘭教的維吾爾族的壓迫。至於專家唐鳳，則更是能將台灣數位化防疫、抗疫的情況做了深入的報導。一個被世界衛生組織排斥在外，擁有2300萬人口，離中國大陸又近的國家，能夠不驚不咋，不用強制性的鐵腕手段，也能漂亮平穩地抗拒武漢病毒，施行數字化抗疫，但是一切都透明化，不侵犯人們的隱私權，這的確值得人們敬服和學習。


台灣的外交部官員曾厚仁，陸委會邱垂正，立委羅致政，行政院數位政務委員唐鳳從視頻上參加討論會。圖／台灣駐德代表處

「一中政策」窒礙難行，歐台互動仍有空間

雙方在進行討論和交流時，有一點是明確的，歐洲的「一中政策」已經到了窒礙難行應該改變，或至少調整的時刻了，在跟台灣的關係上，依然有提升的空間，如何應對中國想熄滅台灣這個亞洲民主的燈塔，歐洲國家應當跟美國一致來維護亞太、印太地區的和平及安全，畢竟世界四分之一的貿易是經由這裡的水域。中國對台灣採取怎樣的態度，其實很受歐盟對台灣的立場和作為的影響，如果歐盟一味遮掩退讓，由著大陸欺負台灣，口惠而實不至，那麼請看中國對香港和新疆的霸凌，就知道中國不見棺材不掉淚，不到黃河心不死，下面就要這樣來對付台灣了，世界各國應當有「危機意識」。謝大使提出來，中德之間一直有「人權對話」，其實台德之間也應該有一個多邊的「危機對話」，及時地通過溝通交流，來舒緩危機。歐盟對香港的擔憂和 採取的行動，也可能直接

適用到台灣。台灣離歐洲並不遠，台灣的局勢變動，能起到牽一髮而動全局的作用。會中德國議員說，跟台灣高層的官員進行對話非常重要，特別在此北京試圖改變地區性現狀的時間結上，台灣需要一切尊重人權和法治的國家的支持和團結。

跟青年學子探討台灣

謝志偉大使總是風塵僕僕，經常在德語區的國家和地區演講，即便在疫情期間也不例外，10月3日是兩德統一以後定為國慶節的日子，這天謝大使受到薩克斯州的梅森聖薩福斯中學（Sächsisches Landesgymnasium Sankt Safes zu Meißen)的邀請，作為貴賓到校演講。Meißen之於德國，就如景德鎮於中國一般，是出產著名的Meißner瓷器的地方，這個學校有悠久的歷史，不久之前才慶祝過他們477年的校慶。謝大使給三百多名青年學子（都戴著口罩）介紹了台灣的歷史文化，大家聽得津津有味，欲罷不能。時間還真趕得巧，謝大使演講過後幾天，由於新冠第二波擴散，各州政府規定，任何大型聚會都是禁止的，一般不可超過二十至五十人。


謝志偉大使（左1）應邀到歷史悠久的薩克森州府的中學演講，圖為演講現場。圖／台灣駐德代表處

西方媒體轉向，讚台貶中

就在謝大使率團跟議員們座談的頭一天，德國有影響力的《星期日世界報》(Welt am Sonntag)發表了記者Clemens Wergin的一篇有十分引人矚目標題的文章——「台灣受威嚇：歐洲需再思考一中政策」（Taiwan bedroht:Europa muss seine Ein-China-Politik überdenken），作者寫道：「近來幾週，北京數次以戰爭威脅台灣。如果這些威嚇持續下去，那麼在習近平主席採取冒險行動之前，就是歐洲重新考慮一中政策的時候了。（一中政策）導致了台灣孤立於世界，在新冠危機中，這格外顯得荒謬。由於北京不許台灣加入世衛組織，並將台灣邊緣化，而台灣在疫情中的表現，卻堪稱模範。」文章還讚揚台灣「幾十年來，變成一個值得驕傲，生機勃勃的自由民主國家，值得我們跟他們團結。相形之下，北京在外交上日益凸顯其侵略性，在習近平治下，對內更為專橫壓抑。在對外的宣傳中，也愈加顯出它在意識形態上，是自由民主社會的敵人。」能讀到這樣公正公平談論中國、台灣和歐洲關係的文章，讓人很振奮。這已經不是新鮮事了，《法蘭克福匯報》就刊登了謝大使在議會裡跟議員們合影的照片和文章，說中國氣鼓鼓地發出抗議之聲。瑞士《新蘇黎世報》、《南德意志報》這些影響力大的媒體近些時來，常可見到類似的文章，對台灣的自由民主和抗疫成功大加讚賞，對窮凶極惡的中共嗤之以鼻。

國際情勢在改變，世界輿論也警覺了，盼台灣民眾明白「險中取勝」的道理，中共多行不義必自斃，只要台灣朝野團結自信，這座亞洲的自由民主燈塔將繼續在黑暗之中，發出光明，直到旭日東昇之日。

附件：關於德國聯邦議院人權委員會接待所謂“臺灣代表”並與台地方官員連線交流的聲明

圖／擷自中國駐德國大使館網站

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