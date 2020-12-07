美國國務卿蓬佩奧（Pompeo）說：「台灣非中國的一部分」，蔡政府的發言人卻講成：「中華民國」為主權國家是不爭的事實」。圖／擷自美國國務院flickr

「中華民國」：ROC-Republic Of China，直譯是「中國共和國」，而「中華民國」成立及制憲時，「台灣」是在日本國的統治之下，所以「中華民國」不是、也不等於、更不包含「台灣」，而且，它已經不存在、死亡了，最明顯的事證是：即聯合國大會於1971年10月25日所通過的2758決議文：「中華民國」完全由「中華人民共和國」即「中國」所合法取代；而「台灣」也不是一個在國際上被承認的「國家」！

上述對於「中華民國」與「台灣」的關聯性與隸屬性，從法律、條約、歷史、血緣、文化等……種種觀點上，相當多的文章有詳細的論述過，這兩者之間是互不隸屬也不相干，也有不少的座談會及建言，即使有極高民意的要求「正名」甚至「制憲」，但對於「台灣」的執政者，不管是現在的民進黨或過去的國民黨，卻激不起任何的漣漪！仍然還是在狗吠火車！

選前愛台灣 選後挺中華民國

「台灣」各政黨尤其是民、國兩大黨，在選舉時為「愛台灣」、「保台灣」嘶聲力竭且正氣凜然，甚至還跪下親吻著「台灣」的土地，當選後向「中華民國」宣誓就職，他們就用「中華民國」繼續保「權力」享「利益」！也繼續騙騙溫順憨直的「台灣」人民！

德國哲學家康德曾說:「政治是高明的騙術」；當時（約三十年前）立委朱高正引用這句話時，引起政壇的一片圍剿。但這一句話，的確是目前在「台灣」政壇上的真實寫照！

「中華民國」本是中國國民黨（KMT）的神主牌，這個國民黨由於貪污腐敗，被中國共產黨及中國人民推翻趕出了中國大陸，並倉促逃亡到「台灣」，但這個黨未能生聚教訓，卻只能用這塊死亡的「中華民國」招牌，欺騙柔順的台灣人民，更實行黨國的獨裁專制，進行戒嚴及白色恐怖，殘害了不少的台灣人民（也包含了一些當時所謂的外省人），長達約五、六十年，還曾經誓言要「反共復國、解救大陸同胞」，時過境遷，自從連戰開啓「中國」的破冰之旅，及國民黨、新黨、馬英九們的「親中舔共」之後，不少的國、新兩黨人士及軍人絡繹不絕地前往中國朝貢並圖利，現在明顯已是「兩岸一家親」，甚至作為「共產黨」的馬前卒，更在台灣為「中國」武力解放「台灣」的喉舌，時時裡應外合「中國」的文攻武嚇，一起恐嚇「台灣」人民！

如今，這個國民黨沒有什麼理念？也沒有什麼價值？只剩虛擬的「九二共識，一中各表」，但卻被他們心中的祖國—中國的習大大重重打臉地說：「九二共識」就是「一個中國、一國兩制」！而香港在去年「反送中」之後，更於前幾天（12月2日）將香港眾志三子判刑：黃之鋒（13.5個月）、周庭（10個月）與林朗彥（7個月），這是針對三人去年在反送中抗爭包圍警察總部一案，宣判有罪並即刻入獄！隔天（12月3日），又以詐騙罪起訴蘋果日報創辦人黎智英，並予以拘捕；因此，專制鴨霸的中國很明顯地只有「一國」沒有「兩制」，而其「九二共識」根本就是「一個中國」！

遺憾的是，蔡英文總統及民進黨完全執政快五年了，卻漸漸遠離了從黨外到民進黨所秉持「勤政、清廉、愛鄕土」及「國家正常化或獨立自主」的「台灣理念與價值」，也繼續欺騙台灣人民，即延續了「中華民國」的死招牌，欲求一舉三得，一足以擋KMT，二可擋中國（共），三則擋建國制憲派；它的確是好用，又可權利一把抓，豈可廢哉？進而更將「中華民國」再加上「台灣」之名，企圖兩邊通吃、左右逢源、共謀其利！並且只想維持「中華民國」黨國體制（總統獨裁制）及「一中憲法」的現狀，只求保住並享受權利！卻不思積極進行憲政、司法、教育、經濟、金融等……的革新，以奠定台灣「自由民主、公平正義、經濟發展、多元文化」的長遠深厚根基！

全球掀「反中抗共」巨大浪潮

近一年來，由於「中國病毒COVID-19」肆虐衝擊下，已經激起了全球以美國為首的「反中抗共」巨大浪潮，更使「中國-China」之名象徵著「病毒」，而世界上民主陣營如美、日、歐洲、澳洲、印度..等，更視「中國」為軍事擴張及經濟侵略（如：一帶一路）野心的「邪惡霸權」；因此，尤其是在「華航- China Airlines」及「護照」上的「Republic of China」，要求正名為「台灣」、「TAIWAN」的民意高達85%，結果完全執政的「民進黨」還得死抱著「中華民國」之名，只是加上顯明的「台灣」圖案或象徵！

幾週前（11月12日），美國國務卿蓬佩奧（Pompeo）接受訪問時說：「台灣非中國的一部分」，竟然蔡政府的發言人卻講成：「中華民國」為主權國家是不爭的事實」；請看下面Link有關 蓬佩奧國務卿被訪談的全文 ，他只提到「TAIWAN、Taiwanese」，根本沒有講到什麼「Republic of China」「中華民國」，也沒有説什麼「主權國家」！所以這是蔡政府的菜英文? 或有幻想症? 或斷章取義?或添油加醋？或另有所圖？或兩邊通吃？或想安撫「國民黨」嗎？甚至要安撫「中國」以求降低文攻武嚇嗎？還是為了保住政客們龐大的「中國利益」或自身的「權利」？

請面對真實吧！一個國家的政府及領導人，對於外國尤其是盟邦政府官員或領導人的訪談或新聞，只要真實的面對及回應，為什麼偏偏要將「台灣」套入「中華民國」的死牢籠裡，真是自食惡果、自找死路嗎？這種「假借名義」、「混淆」的心態，實在不應該也令人失望啊！



作者指出，徹底清除「中華民國」的「一中憲法」及擺脫「中國」的幽靈和毒素，並切斷「中國」內戰的延續，如此才能讓「台灣」成為真正的及國際上所認識的「台灣」。圖／擷自總統府flickr

蓬佩奧清楚表述台灣國家地位

美國國務卿蓬佩奧所陳述的英文還不夠明確嗎？請不要再欺騙台灣人民了！他可是講的清清楚楚，如下列的重點:

（1）「台灣」從來不是「中國」的一部份

（2）「中國」就是「中國」，「中國人」就是「中國人」

（3）「台灣」就是「台灣」，「台灣人」就是「台灣人」

為「權」為「利」，放諸四海皆準啊！這些民、國甚至是民眾、新黨等……檯面上的政客們！只圖「中國利益」或是「追逐或保住權力」並「享受利益」！他們怎麼會在乎「台灣」及下一代子子孫孫的民主、健康及未來呢？

因此，「台灣」人民絕對不能再相信及指望這些貪婪欺詐的政客們，要快快覺醒吧！自己的國家自己救，自己的憲法自己訂，自己的名字自己改，為了「台灣」的「自由民主」、「健康安全」、「公平正義」、「獨立自主」、「尊嚴幸福」的未來，唯有「正名制憲」，才能徹底清除「中華民國」的「一中憲法」及擺脫「中國」的幽靈和毒素，並切斷「中國」內戰的延續，如此才能讓「台灣」成為真正的及國際上所認識的「台灣」：一個自由民主的美麗國家，更讓「台灣」走向自由民主的文明世界裡，為人類的健康安全福祉作出貢獻！