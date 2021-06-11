這幾天確診人數都在兩百多人左右，在沒有大規模注射疫苗的情形下，台灣的整體表現，應該還可以算是世界的模範生。在一片綠意盎然的樹叢中，大花紫微、阿勃勒正盛開著粉紅和鵝黃的花蕊，在這場污煙瘴氣的瘟疫中，展現了台灣特有的生命力和美麗。示意圖／作者提供

雖然面對中共的軍事威脅，台灣在二戰後仍然過著『西線無戰事』有驚無險的日子。過慣了太平日子，台灣人幾乎沒有甚麼敵情觀念。一方面是大家對戰爭的理解，仍然停留在過去對戰爭的認知，而不知道現在的戰爭，已經進展到『超限戰』、『網路信息戰』、『太空戰』、『思想戰』、『經濟戰』、『外交戰』甚至『細菌戰』等無孔不入的『整體戰』的作為了。

另一方面，台灣在中共和戰兩手策略交互運用下，處於弱勢不利的地位，對中共笑裡藏刀的笑臉攻勢，也只能『與狼共舞』。看穿這個和平假相的人很多，但是只要有人拒絕配合中共演出，或戳破中共的假面具，那些傾中政黨、第五縱隊和投降派就會跳出來大罵，以戰爭威脅台灣。中共就這樣逼台灣就範，讓中共假『交流』之名，行統戰滲透之實。把前參謀總長宋長志的官邸拆掉，就地蓋起了設計新穎的現代建築，當作『海峽兩岸交流基金會』的會址。其實這只是一塊虛假的招牌，用來騙騙台灣人而已。平常是看不到幾個人的。真正的統戰交流在台灣各個角落、各個層面的滲透早已如水銀瀉地，如火如荼地進行了很長一段時間了。在這種統戰手法的運作下，連罪證確鑿的匪諜，也在台灣法官的庇護下，無罪開釋。

美國掌握病毒源頭證據

以這五百多天的抗疫作戰來看，台灣正經歷一場以『細菌戰』為主軸的『超限戰』。而這個病毒正是從中共軍方的武漢實驗室散播出來的。根據美國媒體記者卡爾森前天的權威報導，一名持有中共最高機密的叛逃者，已經在三個月前就接受美國『國防部情報局』（DIA）的保護，並供出武漢肺炎人為製造病毒的機密，讓美國掌握了武漢肺炎是武漢實驗室製造出來的證據。聽說DIA認為FBI和CIA內部都有中國間諜，所以不把這個證人交給他們。這就是為甚麼拜登上台之初，表示不追究中國在武漢肺炎的責任，最近卻突然要求情報局在九十天內提出相關報告的原因。本來就主張追究中國責任的川普，現在更提出要中國賠償十兆美元的主張。

台灣距離中國這麼近，和中國交流這麼密切，能夠在武漢病毒肆虐全世界，死傷超過兩次世界大戰的慘况中，還被中國操控的WHO刻意排除在外，獨立抗疫超過五百天，以近乎完美的防疫成果，令世界各國稱讚不已。這是台灣醫護人員和『衛福部』科技官僚改革成功所呈現的成果。台灣全體人民所表現的水準，當然也提供了抗疫成功的基礎。雖然最近不幸出現防疫破口，讓『衛福部』和醫護人員承受莫大的壓力，而全民更進入三級警戒狀態。除了升斗小民的生計無著，日常生活也遭到有如戰爭戒嚴的封鎖。往日車水馬龍的街頭，變得一片沉寂。連假日慣常人潮洶湧的百貨公司，也看不到幾個人。政府之所以沒有下令實施封城，是看到人民自我克制的表現還不錯，除了傳統市場人潮動線比較難以控制之外，少數工廠工人群聚感染以及身處抗疫最前線的醫護人員，和社區感染，一有確診都馬上快速篩檢管控。這幾天確診人數都在兩百多人左右，比上個星期確診四百多人下降。在沒有大規模注射疫苗的情形下，台灣的整體表現，應該還可以算是世界的模範生。當然我們也還不能放鬆警戒，以免一疏忽又造成破口。更希望確診人數能下降到以前的水準。至少我認為下降到百人以下是可以期待的。

但是令人憂心的是，台灣內部呈現分裂狀態。除了國民黨黨主席在電視鏡頭前敲鍋敲碗（以前台灣小孩如果這樣做，會被大人臭罵一頓，甚至挨揍，說是會敗家變成乞丐）；國民黨立委費某人和新黨旗幟帶隊，在總統府和台大醫院附近慢駛按喇叭示威，製造動亂；國會中賴某人無理取鬧，誣指衛福部長打瞌睡；國民黨另一位立委葉某人，不感激日本政府雪中送炭，火速贈送我國一百二十四萬劑疫苗也就罷了，還故意酸說為甚麼不贈送三百一十一萬劑，意圖破壞我國和日本的友善邦誼。另外一些小妖小怪群魔亂舞，如狗狂吠，他們因為中國意識型態作祟，固然不難理解。但是令人想不通的是，有一些本來屬於綠營的學者，也以各種崇高和不著邊際的理由，攻擊執政黨。這些人在臉書的群組，還經常看到很多不明來歷的臉友，沒有證據或根據，就肆意謾罵衛福部，攻擊抹黑執政當局的疫苗政策。蔡英文父親的黨國背景、博士論文和學位、總統初選作弊等等，不是不能批判，但不能拿來和今天的抗疫作戰牽扯在一起。一碼歸一碼，在抗疫作戰中，應該要和全民及政府站在一起，以台灣國家和人民的利益的大是大非來判斷，而不是感情用事，失去理智。還沒有真正進入熱戰，就看到台灣現在黑白不分、亂七八糟的狀況，實在令人厭煩。我在散步中，發現因為疫情的關係，附近的公園變得非常冷清，卻讓人能夠有一個喘一口氣的空間。而在一片綠意盎然的樹叢中，大花紫微、阿勃勒正盛開著粉紅和鵝黃的花蕊，在這場污煙瘴氣的瘟疫中，展現了台灣特有的生命力和美麗。我心頭的鬱悶，於是一掃而空。對台灣國家的愛也油然而生。



作者指出，台灣獨立抗疫超過五百天，以近乎完美的防疫成果，令世界各國稱讚不已。除了台灣醫護人員及衛福部的努力，台灣全體人民所表現的水準，當然也提供了抗疫成功的基礎。示意圖／衛福部，網路，民報合成