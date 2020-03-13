台灣防疫受到各國盛讚，引來中國眼紅，透過官媒稱台灣防疫沒有技術含量。指揮官陳時中說，我們就是運氣好，人好，匯集很多好，說我們炒作太離題了。圖/取自指揮中心直播

台灣防疫措施受到國際盛讚，引起外媒大篇幅報導讚揚，卻引來中國眼紅，透過官媒聲稱台灣「炒作」、「防疫措施沒有技術含量」。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中幽默回應，我們台灣就是地理位置好，運氣好，人也好，匯集各種好，又據實以告，所以變得比較好，說「炒作」就離題了，也太沉重。

中國官媒人民日報在一篇評論中指稱，台灣防疫措施受到矚目的真相是：台灣島的地理位置，本身就是防疫優勢，台灣防疫壓力從一開始就不大；民進黨當局無心抗疫，卻借疫情故意炒作「恐中仇中」。

人民日報稱，民進黨當局這種野蠻粗暴的「一刀切」防疫，毫無技術含量可言，實在看不出一些西方媒體據何稱頌「臺灣經驗」跟「民主抗疫」更是八竿子打不著。民進黨當局在島內輿論場營造了某種「遠離大陸、守住臺灣」的氛圍，並通過政客、綠色媒體、豢養的網軍一起渲染恐怖氣氛，挑動仇恨情緒，操弄民粹，莫此為甚。

對此，陳時中回應表示，當然啦，台灣的表現好，怎麼說呢。台灣確實地理位置好、運氣也好、人也好，有很多好，也因為這麼多種好，我們也變比較好。

陳時中說，所謂的炒作，那就太離題。每個國家為了國民的健康，大家都努力在做一件事情，用炒作這樣形容太沉重了。他強調，我們都據實以告，才會變好。