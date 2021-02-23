這幾日德國媒體報導，德國末代皇帝的孫子、霍恩索倫王朝的後裔——普魯士王子喬治．腓特烈（Georg Friedrich Prinz von Preußen， 出生於1976年）再次向國庫追討王室的賠償，數字高達上億歐元。

德皇後裔跟國庫打官司

本來上世紀第一次世界大戰於1918年結束，德皇退位，德意志帝國終結之後， 就已經有一個專門處理霍恩索倫王朝及普魯士國有資產（包括宮殿、古堡）及庭院的機構成立。二戰後德國分裂為東、西兩國，1990 重新統一，這些曾經一度的王室資產已經交由「柏林—布蘭登堡普魯士殿堂及庭院基金會」（Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin—Brandenburg）來管理了。近年來王室的後人再度提出「索賠」，令學界、政界的人士十分不滿。這並非只是個歷史、法律的問題，也是涉及倫理道德的案例。學界一般都認為三、四十年代末代皇帝威廉二世跟納粹的關係糾纏不清，單就憑這一點，王室就在倫理上有污點，現在還提「索賠」是不合情理的。

末代皇帝溥儀是個傀儡玩偶

提到「末代皇帝」，自然會聯想到清王朝的滅亡，以及王室的遺老遺少，那位兩歲就當皇帝的溥儀「在位」不過三年，辛亥革命推翻了千年的帝制，兒皇帝從此就成了各方勢力的掌上玩物，從北洋軍閥到日本人，真是受盡了指使壓抑和屈辱，唯一有點尊嚴的時間段，可能是1919〜24年，師從蘇格蘭學者莊士敦（Sir Reginald Fleming Johnston 1874〜1938）5年之久，接受了啟蒙教育，這算是他自由地接觸知識、禮儀，行動裝束自如的快樂日子。在關東當日本人的滿洲國傀儡時，他表面上衣冠楚楚，實則言行都身不由己。後來落入中共手中，發配到撫順戰犯管理所，接受10年的洗腦改造，成了名副其實的中共玩偶。好在他1967年早早去世，沒有像巴金那樣成為百歲殭屍，至死都沒有自己的意志和尊嚴。



末代皇帝溥儀。圖／擷自維基百科，公有領域

威廉二世的「匈奴演說」殺氣騰騰

再回到德國的「末代皇帝」。近代史上義和團的「扶清滅洋」運動，招來了英、美、法、德、俄、日、奧、義八國聯軍一同對滿清王朝進行軍事報復行動。結果義和團被消滅，清政府和八國簽訂了不平等的《辛丑條約》。當年聯軍共出兵3〜5萬人，而德國在瓦德西伯爵（Alfred H. K. Ludwig Graf von Waldersee 1832〜1904）的帶領下，共派出了7千名兵士到北京，瓦德西出任八國聯軍總司令。

當時的德意志帝國皇帝威廉二世（Kaiser Wilhelm II， 1859〜1941）在1900年7月27日對即將出洋遠征的士兵發表了著名的「匈奴演說」（Hunnenrede），之稱為「匈奴演說」是因為其中提到匈奴戰士的勇猛。十九、二十世紀之交，世界正是帝國主義、殖民主義思潮橫行的時代，槍砲說話，強權代表一切。之前德國駐華公使凱特勒男爵（Clemens von Ketteler）被人在京城當街殺害，德皇震怒，發表的誓師演說可謂殺氣騰騰：

「1900年的這種無禮暴行簡直駭人聽聞。我的授權代表被殺死，德國國旗被侮辱，德意志帝國被嘲弄。我們要給予懲罰和報復，這是我派你們前去的原因…跟敵人對陣的時候，要同樣地給予痛擊！毫不留情，不留戰俘！誰落在你們手中就了結他！要像千年之前的匈奴人在阿提拉國王的領導下，那樣威名大振，直到今日還傳為美談。德意志的名字也要千年之後還威振中國，讓中國人再也不敢斜視我們德意志人！」



德國末代皇帝威廉二世。圖／擷自 dw.com作者提供

皇帝容不下相國俾斯麥

這位威廉二世就是德國的「末代皇帝」，鐵血宰相俾斯麥幫助了他的祖父威廉一世統一了普魯士的各個公國，建立其一個相當強勢的帝國（1871〜1918），這個帝國由霍亨索倫（Hohenzoller）王朝統治，十分短命，只維持不過半個世紀就結束了。威廉一世1871年登基，1888去世，他的兒子弗德列希．威廉繼位99天後就死於癌症，同年，再由他的29歲兒子登基，是為威廉二世。這位威廉二世的外祖母是英國的維多利亞女皇，他在孩童時代受到非常嚴苛的教育，造就了他胸懷大志的尚武精神，他自認為是「奉天承運」的君主，曾經對子民做出承諾：「上天註定了我們的偉大，吾將帶領你等迎來輝煌的日子。」此時的帝國是君主立憲制，他不僅是皇帝，也是三軍統帥。本來 一切人事和國家政策應由議會做出決策，但是威廉二世是個強人，要自己定法度，他越過議會，重要決定還是皇帝說了算。他跟有如「相父」的俾斯麥自然是水火不容，上位兩年後，就請當時75歲的帝國首相俾斯麥返老還鄉。



威廉二世於1900年7月27日在不來梅港Bremerhaven對將遠征中國參加八國聯軍的普魯士軍人發表「匈奴演講」。圖／擷自Bundesarchiv Bild 183〜B0313〜0014〜067, Bremerhaven。作者提供

有勇無謀的末代皇帝斷送國運家運

這樣看來，他1900年對遠征中國的普魯士軍人發表的「匈奴演說」很能表達他的軍國主義思想和血氣方剛的性格，他日後政治生涯中，一再出現這種冒進唐突、不夠沈穩冷靜、胸襟眼光不老道的特點，其實他的貴族出身和英國及俄國的皇室都有姻親關係，如果稍能長袖善舞一些，本來可以周旋圓轉，但是他的野心在軍國主義思想的引導下，採取錯誤的外交戰略，跟歐洲鄰國交惡。在奧匈帝國王儲被塞爾維亞兇手刺殺身亡後，雖然心中希望雙方能和平解決，但他沒有智慧來阻止奧匈帝國發動戰爭，相反地竟然捲入了是非，向俄國宣戰，並且自己擔任德軍的大元帥，為此，當時歐洲國家普遍認為第一次世界大戰德國是禍首，德皇更是罪魁第一人。戰爭結束後，德國發生一連串「革命事件」，威廉二世被迫下台鞠躬，威瑪共和國成立，可惜也是個短命的共和國，1933年希特勒上台，共和國告終。

末代皇帝威廉二世於退位之後，逃避了被聯軍審判引渡的命運，定居於荷蘭，並在那裡購置了別墅，名為多恩莊園——（Haus Doorn）。 他作為退位皇帝，依然擁有大量的物業，包括數十個古堡宮殿、藝術品、家私等等，王室和國家之間簽訂了關於處理沒收資產的協議。不過物換星移，第三帝國崛起，納粹當政，第二次世界大戰爆發，戰後國家分裂，世界分為兩大敵對陣營，四十年後兩德又統一，種種的歷史劇變，這些物業和資產都幾度易手，這其中牽涉到戰後佔領德國的美英法蘇等國，資產所有權成為一團亂麻，剪不斷理還亂。威廉二世在戰時的1941年就去世了，他的兒子路易士．費迪南繼承了多恩莊園，成為家族的領袖，他於1994年去世之前還曾經把王室所遺留的產業統計集中，還把老祖宗文武雙全、啟蒙運動的文化全才腓特烈大帝（Friedrich II, 1712〜1786）的靈柩從霍恩索倫堡遷移到無憂宮（Schloss Sanssouci）。

王子討債竹籃打水？

如今普魯士王子喬治．腓特烈其實已有萬貫家財，據說他的財富高達5億歐元，現在還要來跟國家糾纏「討公道」，也實在不合時宜。但是西方民主國家是講法理的，王子的訴求未必就是竹籃打水一場空的結果，何況經由媒體一炒作，又引發不少人的「思古幽情」，對這位幾百年古老皇室的正宗傳人抱有好感和同情，這場「世紀官司」的結果還真說不準呢。

歐洲千百年來皇家的傳統一直流傳至今，雖然都是民主議會制度了，但是多半還保留了皇室的存在，在歐洲，英國、荷蘭、瑞典、挪威、丹麥、西班牙、比利時，這七個國家都還擁有他們的國王、王后、公主、王子，說來也並非沒有意義，不然童話裡面那些主人翁都消失於人世間，讓我們怎麼給孩子們講枕邊故事呢？