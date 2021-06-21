中華航空眾所周知具黨國色彩：於1959年9月17日成立，在時任中華民國空軍總司令部副總司令徐煥昇中將與交通部大力主導下，由中華民國政府與中國國民黨共同出資，於同年12月16日成功首航。直至1993年，成為臺灣第一家股票上市的航空公司，才象徵華航開始從國營航空公司走向民營化，然黨國舊文化就此褪去？

面臨新時代競爭，當民航業早已翻天覆地的改革，早期由空軍退休轉任華航機師及管理層，具有黨國色彩的華航，軍方舊文化、舊思維、舊習性能跟上時代而褪去？

近日關於華航的幾則新聞：

（一）國安私菸案宣判，聽命的基層第一審重判十年到六年不等，又是一堆余文，官場真黑，上層胃口大開，出事小兵關不完，那些星星、梅花將官們緩起訴罰錢，早已沒事，他們都是國民黨籍，2011年就開始搞私菸，跟華航內部勾結已早，然教唆獲利的沒事，聽命的基層擔責，這樣判決誰服氣？還原根本還是司改問題，不敢揪出一掛高層軍官。

過去國民黨黨證好用，月領十來萬的空軍將領，退休了轉移陣地到華航，雙薪真好。今日明明不姓余，都有余文的下場，國民黨年代有數不完的陋習藏於各部門單位，軍中也不會少，此文化帶進華航。時代不同了，然官官相護、同流合污會的舊文化，會因世代交替漸式微？引爆的華航私菸案只是黨國文化貪婪之一角，藏汙納垢的未爆彈，定然還存在台灣各角落。

（二）6月4日華航股價爆出歷史天量一百二十八萬張，嚇死人？是什麼好消息？連漲兩根漲停板，大概散戶全追進去了！真不知道大股東是不是連壓箱寶都拿出來賣了？否則一百二十八萬張是誰賣出來的？只是6月4日追進去的人，收盤全都套牢了，從漲停到平盤，收在最低。為什麼大家這麼瘋狂搶進華航股票？因為，再貴也要到美國打疫苗？於是散戶相信華航會因此轉虧為盈？華航體質真已改頭換面？

（三）華航機師染疫成為台灣防疫破口，然而華航管理階層沒人負責？沒人出來道歉？為什麼長榮機師沒染疫？當長榮機師打完疫苗，華航機師呢？這是管理出問題！

（四）去年經國會立委們決議：華航乃國航，應顧及涉外主權尊嚴問題，機身必須清楚標示台灣意象，一年後其貨機仍然連TAIWAＮ都不願標上，只是在機身標註TAIWAN都做不到？究竟困難在哪也不做說明？

民營化後，本土政府及航發會對華航有多少的管理權？內部是否仍存有黨國時代舊思維、舊習性？關於私菸案判決黃國昌臉書：「……這是哪門子的公平正義？華航董事長謝世謙，從2019年到2021年，出的包越來越大，官位卻是越坐越穩。這樣的官場文化，著實令人不齒。」當華航連串荒誕，卻依然傲慢﹐連道歉都沒有，讓人懷疑具有黨國色彩的華航，軍方舊文化、舊思維、舊習性能跟上時代而褪去？