11月是台灣的家庭照顧者月，而11月的第四周周日則為當年度的「家庭照顧者日」。希望在這個月份與日子，讓身為照顧者的自己或親朋好友可以喘口氣，好好放鬆休息。門諾基金會除了關心照顧者的狀況並適時陪伴，長期以來也有辦理「老人及身心障礙者家庭支持服務計畫」和「家庭照顧者支持服務據點」等針對家庭照顧者所設計的課堂，以每個月一堂課的頻率，希望紓解照顧壓力、獲得人際關係上的支持與同理、增加照顧技巧與知識。

除了日常的支持，門諾基金會特別在9月份辦理花蓮南區外展活動，帶著長者與家屬一起出外踏青，透過戶外紓壓使照顧者短暫抽離照顧他人的身份，將生活焦點拉回自己身上，強化家庭照顧者自我照顧能力。門諾基金會的公益夥伴—台北富邦銀行基金會也長期關注照顧者議題，今年與門諾基金會分別於10月、11月舉辦「家庭照顧者喘息服務，重陽敬老之旅—銀髮樂活列車」和「家庭照顧者：理想大地喘息之旅」，分別帶著花蓮南區、北區各的照顧者與長輩們出外走走、進行放鬆身心的輕旅行。

門諾基金會表示，今年11月23日的喘息之旅已經是第10屆，是由秀林工作站、新城工作站、花蓮工作站、吉安工作者一起聯合舉辦，共有近50位照顧者參與活動，台北富邦銀行基金會的總幹事翟小璧、盧明芬專員也從台北到花蓮陪同照顧者們一起「好好放鬆」，在花蓮的知名景點「理想大地」進行窯烤Pizza體驗、DIY植物染、遊湖……等，讓許多平常辛苦的照顧者們完全放鬆休息。

門諾基金會對於照顧者的關懷也拓展至花蓮南區的偏鄉，舉辦家庭照顧者支持團體課程已累積五年經驗，並於2019年轉型為照顧者支持據點，不僅提供課程，也提供個別化個案服務、紓壓活動、照顧技巧指導、替代性照顧人力等八大項服務。



門諾基金會的照顧者關懷已拓展至花蓮南區的偏鄉，辦理家庭照顧者支持團體課程，如今已累積五年經驗，並於2019年轉型成為照顧者支持據點。圖／門諾基金會

門諾基金會玉里區域中心、富里工作站在「家庭照顧者月」的活動是在11月25日舉辦「家庭照顧者支持性服務創新計劃—泡湯好FUN鬆」，邀請十四位高負荷照顧者，希望讓他們藉由旅遊與彼此間的互動分享照顧經驗，不但可以與他人產生共鳴，也能獲得更深度的理解。當天安排前往花蓮的富源蝴蝶谷度假村，除了可以選擇泡湯以外，也可以到園區中四處走走、吸收芬多精。參加者表示，雖然家庭照顧重擔非常辛苦，但也會提醒自己要把握機會多出去外面走走，才能保持身心健康。

根據中華民國家庭照顧者關懷總會調查顯示，全台灣目前約有90 萬的家庭照顧者、平均每位家庭照顧者每天投入13.6個小時照顧家人。

門諾基金會表示，多年來他們致力於看見照顧者的辛勞，期望提供更多的後援與支持給予照顧者，因此除了舉辦課程與活動外，門諾基金會的愛心輔具銀行也因應「家庭照顧者月」，即日起推出相關優惠方案，只要「新戶」到門諾基金會各工作站租用電動床、輪椅，即享有租二送一（租兩個月，第三個月免費）的優惠，期盼透過輔具不但扶持長者或身障者，也同時支撐家中重要的支柱。

門諾基金會愛心輔具銀行專線：03-8237331。