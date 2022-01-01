謝娥，1918年生於台北艋舺，日治時代老松公學校畢業後，就讀台北第三高女1925年畢業，再赴日本東京女子醫學專門學校深造，1940年以優異成績畢業後，進入聖路加國際醫院擔任外科醫師，是台灣人第一位女性外科醫師。學生時代謝娥就有台灣民族意識的覺醒，對日本人欺壓台灣人的殖民統治，已有反抗思想，1943年謝娥返台在台北帝國大學醫學部（今台大醫院）第一外科任職助教，認識了台北工業學校的劉英昌，又與郭宗清、黃雨生、唐志堂、陳炳基等人密謀抗日行動，因事蹟敗露於1944年6人皆遭到逮捕下獄，在獄中飽受折磨。當時她的義父林永楷尋找律師設法為她脫罪，條件是謝娥要答應出獄後和日本人合作，只從事外科的工作，謝娥嚴正拒絕因此一直被關到二次大戰結束，日本戰敗後，1945年9月謝娥才被釋放出獄，可見其個性堅強不屈的勇敢精神。

謝娥獲釋後在延平北路二段開設「康樂外科醫院」，她對於貧苦病患不收取醫療費用，是一位充滿愛心照顧弱勢的醫師，因她勇敢抗日的行為，戰後來台的國民黨省黨部支持她出面組織台北市婦女會，同時要她擔任制憲國民大會的台灣省代表，1946年謝娥更以龍山區最高票當選為台北市第一屆參議員，是當時台北市參議會唯一的女性代表。但很不幸1947年2月爆發了二二八事件，當時台灣民眾不滿接收的國民黨陳儀政權貪污腐敗、用人不當、軍紀敗壞、物價飛漲，導致在台北市延平北路發生了緝煙事件，查緝人員開槍誤殺民眾，引爆為全島蔓延的民眾抗議風波，當時陳儀一方面欺騙民眾答應改革要求，卻一方面向蔣介石謊報台灣人民叛亂，請求派軍鎮壓，謝娥當時在台北市參議會聽取陳儀長官公署的秘書葛敬恩報告，說是衛兵只是向空中開槍，民眾是自相踐踏受傷死亡，謝娥因此到電台向民眾廣播，呼籲民眾冷靜，結果引起抗議民眾的不滿，第二天她的「康樂外科醫院」也遭受民眾前往搗毀，算是池魚之殃。

1948年謝娥以全台第六高票當選第一屆立法委員，是台灣第一位女性立委，但經228悲劇之後，謝娥目睹眾多過去抗日的同志和台籍菁英受難，她已對政治失望，1949年就離開台灣，前往歐洲再赴美國定居，1953年她獲得哥倫比亞大學公共衛生博士學位，後來曾在奧勒岡州擔任過精神科醫師，又在紐約州的衛生部門工作，一直到晚年1991年才返回台灣，1995年逝世，享年77歲。謝娥在日治時代是第一位台灣女性外科醫師，且英勇抗日，戰後又是第一位台北市女性參議員及第一位女性立法委員，卻因228的悲劇離開了台灣，失去了為台灣社會繼續奉獻的機會，確實令人扼腕和嘆息！



留學美國時的謝娥。圖／擷自網路