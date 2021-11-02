「1920年代，台灣人平均壽命不到或大約50歲」，副總統賴清徳的老師韓良誠教授日前在演講指出，當年參與台灣文協老中青，以年齡而言林獻堂41歲為老輩，蔣渭水與蔡培火31、32歲屬中輩，他的父親韓石泉為25歲屬年青輩。

鄭光哲有感而發地說，台灣歷經百年發展醫藥與公衛進步，人均壽命大幅延長也看見老齡化社會，如何讓老人活的更好，是每個人的責任，照顧好老人也是照顧好未來的自己，因為每個人都會老。

今年為台灣文化協會創立百周年。韓良誠在演講中也提及1928年創立的韓內科是文化協會重要的聚會場所及資金支援處。鄭光哲說，府城為台灣首府，在台灣歷史上有不可取代的光榮歷史，台南也是文化首都，他感佩百年前台灣前輩知識份子的發起的文化啟蒙運動，文協百年時代意義，要追尋先賢精神勇敢扛責。

文協百年在高雄舉辦的「台灣文化協會百年紀念研討會」由台灣醫學史學會、杜聰明博士獎學基金會合辦，台杏文教基金會、中研院台灣史研究所、台灣高醫大全球校友總會協辦。韓良誠與談「文協時代至今之《人文精神》與醫學關係」，陳永興先引言說明韓石泉事略，韓良誠則以其父韓石泉與蔣渭水、林獻堂、蔡培火等因常出入其家，他較熟悉者做為主題演講文協活躍人物代表的介紹並旁及該四人的街頭演講主題大綱。

※南區/安平 市議員參選人鄭光哲

「競選服務處開幕茶會」

日期︱2021/11/13(星期六) 上午9點至11點

地點︱台南市南區健康路2段407號

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