我記得在六年前胃鏡檢查發現感染幽門桿菌接受治療之後，需每三年定期追蹤檢查。兩年前，胃鏡檢查中發現了一個小的（0.8公分）潰瘍，當時醫師看完初步評估是良性的，但是不放心，決定再進一步檢查，醫師在潰瘍處邊缘做了四個切片。第二天，報告證實有一片發現胃腺癌。當時心裡是非常平靜的，並沒有因為罹患癌症而感到恐懼。經過期別檢查，確認病灶沒有轉移。一星期內進行內視鏡下部分胃切除，病理報告為IA期，表示沒有侵犯到黏膜。術後恢復的非常快，四天後就出院了。生活作息恢復正常，上班也沒有問題。然而，一個半月後的凌晨三點，突然間感到肚子一陣絞痛，當時我認為可能是腸子出了問題，上個大號或許可以排除這個疼痛，可是排不出來，只好等到上班時間。我先到急診室做檢查及腹部X光，發現有一段腫脹的小腸。九點多，突然間嘔吐，吐完後肚子更痛了，我心裡想，這不妙，可能發生腸阻塞。經過腹部電腦斷層檢查後確定是腸阻塞，但是程度不明確，只能繼續在急診室觀察，可是我自己發現肚子越來越痛，給予嗎啡注射也沒有辦法緩解疼痛，所以當時跟主治醫師商量，我認為剖腹探查是避免不了的，結果決定當天下午六點進行手術。等到要手術麻醉時，我已經無法平躺，只能側身等麻醉師給我施打麻醉劑後，才能把我放平，當時連腳都無法伸直。醫師在肚子切開15公分後，發現腸子其中一段有扭轉，表面已經有點狀出血，還好還沒有壞死，等到把那些沾黏的組織切除後，整個腸子很快就恢復到正常的顏色，所以不需要將腸子切除，真是不幸中的大幸！

術後第一天，被告知要對著吹氣器認真吹氣，並盡量把痰咳出來。但是並沒有告知以什麼方法最好？肚子上有傷口，無法用腹部用力去咳嗽，因為自己有醫學的常識，我用自己的方法，平躺下來、頭低腳高，再轉向左側側躺，利用引流的方式，很快地順利將第一口痰給吐出來。第二天，尿管移除後，護理人員建議可以多下床走走，比較容易排氣，但沒有告知走多久？我繞著病房外的走道走，發現走一圈是250步，走完兩個病房是600步，第三天終於排氣了，護理人員告知可以少量多餐開始進食，早餐給300 CC的粥，由於多天未進食，感覺非常饑餓，立刻就吃完了；中午也是300 CC的粥、晚上五點還是300 CC的粥，吃完了以後發現肚子脹得一塌糊塗，護理人員說可以擦薄荷油按摩，增加腸蠕動、減少脹氣，結果我對簿荷油過敏，整個肚子變成紅肚子，到了晚上十一點還是沒有改善腹脹感，只好自己用催吐的方式吐出一點，直到第二天才慢慢不脹。第四天起就自己準備流質飲食了，此時才知道，少量多餐是多麼空洞的一句話，應該盡量數字化才能夠讓病人能夠接受。

經過兩次的住院，第一次是內視鏡手術切除胃的病灶，檢查發現是初期癌，可見定期身體檢查的重要性，尤其是有幽門桿菌的病史；第二次住院發現，自己對自己身體的感受、觀察非常重要，因為一般人要做剖腹探查，常常要有合適的適應症，對一個影像檢查有懷疑，但阻塞程度不明確的病人，有時候觀察或許會解除他的阻塞，但是在嘔吐完以後卻更痛，同時持續越來越嚴重的腹絞痛，這時應當有自己的警覺，並主動跟醫護人員反應，盡快接受進一步的處理，而不是再觀察等待，否則會失去最適當的手術時機。在病房的照顧上，要量化，不管要咳出第一口痰、走多久的路？少量多餐的定義？量化能讓病人能夠有依據可遵循，這次住院中最好笑的是，第四天主治醫師查房看肚子的時候說，怎麼會有一個紅紅的肚子？

當我從醫生的身份轉變成病人時，從提供醫療照顧者變成接受醫療照顧者，心情上有很大的落差與衝擊，但是心情平靜下來後，我想我應該盡量做好一個好病人，更嚴謹正確的提供我的症狀、發生經過、誘因、程度、頻率、對於身體的影響及改變，會讓主治醫師能夠即時的診斷及治療。當醫師面對病人時，他能以他的醫學專業迅速地做診斷及決定治療的方式，但如果他的病人也是一位醫師，那他會再三考慮，希望能夠得到十分充足的證據或症狀，才決定治療的方式。

我想，當一個稱職的病人，是每一個人生病時的職責，尤其是當醫師變成病人時，更應該放下當醫師的身段，好好認真的去扮演病人的角色，據實紀錄自己注意到的身體異常之處，以提醒醫療團隊考慮其他可能性，同時也要避免對非自己專業的醫學領域妄作推斷，誤導主治醫師或醫療團隊。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台