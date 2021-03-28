引領臺灣經濟起飛的加工出口區，今3月28日(日)起正式更名為「科技產業園區」，加工處今於楠梓園區透過視訊連線與前鎮、臺中港、屏東及潭子等園區共同聯合揭牌，象徵園區邁入新里程碑。

行政院蘇貞昌院長表示，「加工出口區」是臺灣經濟起飛的起點，推動園區正名並非否定過去，而是肯定園區過去55年科技產業轉型有成，期許園區企業先進繼續為臺灣經濟打拼，加速發展科技產業，同時營造安居樂業的環境，讓全體勞工朋友可以享受更好的生活。

經濟部部長王美花高度肯定「加工出口區」的科技能量，她表示，園區半導體封測產業能量更是領先全球，尤其去年面對新冠肺炎疫情的衝擊下，園區的營業額、投資額及貿易額皆穩定成長，顯示園區具有厚實的競爭實力。王部長有感園區卓越的轉型績效，為求名符其實，以利園區的擴充、招商及人才引進，於去(109)年核定園區的新名稱為「科技產業園區」，以突顯園區優越的科技能量。

經濟部加工處楊伯耕處長表示，感謝所有區內廠商不斷創新升級，積極發展高科技，創造高產值，才能為園區打造一個更耀眼的新招牌-「科技產業園區」。此外，更感謝行政院及經濟部長官，以及立法院賴瑞隆等立法委員對園區更名案的大力支持，讓「科技產業園區設置管理條例」可以在短期內順利在立法院完成三讀。

更名後的園區將邁向另一個嶄新的階段，「科技產業園區」將朝三個升級目標持續邁進：

一、產業科技升級：自108年起，科技產業園區廠商執行投資台灣三大方案，累積投資超過1,300億元，約占全國11 %，是台商回台投資密度最高之園區。園區將利用此波投資動能，加速推動智慧製造、設備優化、先進材料研發等事項，打造科技產業園區成為國內重要之高階製造中心。

二、服務智慧升級：5G時代來臨，推動智慧升級是當代的顯學，是故園區服務團隊利用更名的契機，全面檢視園區服務缺口，積極導入資源，推動設備智能化、監控雲端化、服務客製化等工作，並開拓數位智能新商機，使園區的服務配合更名可全面升級。

三、環境優化升級：本次「科技產業園區設置管理條例」立法，除了更改園區名稱外，也加入了投資管理、資產活化與促進產學合作等相關條文，期許園區服務團隊積極落實新法令，推動園區設施優化，導入設計美學與創新科技，以營造更優質的投資環境。

加工出口區正式更名「科技產業園區」今聯合揭牌由政院院長蘇貞昌親臨主持，偕同經濟部部長王美花、高雄市市長陳其邁、勞動部部長許銘春、立法委員及園區代表與會，勞動部部長許銘春在園區揭牌會場大展歌喉。