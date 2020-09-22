由國際失智症協會所發起將每年9月訂為國際失智症月，並將9月21日訂為國際失智症日，呼籲世人重視失智症及相關議題。

長期在花東服務偏鄉長者的門諾基金會，從2015年度開始便陸續辦理失智據點、瑞智學堂關心花東地區的失智長者，美崙日照中心也有受理失智症長者的照顧申請。除了持續原先的各項服務，門諾基金會各工作站也在9月更展開關心失智長輩的特別活動。

一般民眾都以為失智症只是記憶的喪失與衰退，事實上，失智症患者除了有記憶不佳的問題，時常會伴隨其他症狀，例如：逃避人際接觸，不安全感或是不信任他人……。門諾基金會說，在吉安工作站瑞智學堂有一位阿嬤就是中度失智症患者，剛開始她除了排斥上課之外，更時常因為忘記將物品擺放在何處，懷疑是他人竊取。

其實失智症長者也容易因疾病容易與親朋好友發生衝突，進而造成自尊心受挫、情緒低落等狀況，讓照顧者因此身心俱疲。門諾基金會吉安工作站林珮綺督導員表示，她就是一直不斷與該阿嬤互動、建立關係進而得到信任，才說服該阿嬤繼續上課；隨著持續參加課程，家屬也表示阿嬤的情緒狀況比起過去穩定很多、家庭生活品質也得到改善。門諾基金會表示，多年來在長者、家屬與同工的共同努力，透過服務與陪伴，確實讓參與在活動或課程中的長者保持心情愉悅，並活化腦部活動，活得更加充實健康。



瑞智學堂在9月18日辦理第三梯次－音樂藝術班。圖／門諾基金會

花蓮許多鄉鎮因位處偏鄉而醫療資源受限，再加上青壯年人口外移嚴重，導致長者的病症無法及早發現、及早治療，也甚少主動進行篩檢或就醫；偏鄉的長輩在失智症確診之後，也常常面臨因獨居或老老照護的窘境。長年以花東偏鄉長輩為首要關心對象的門諾基金會除在新城、富里、瑞穗等工作站皆設有失智據點之外，也在吉安、新城、秀林工作站辦理瑞智學堂。

門諾基金會瑞穗工作站高雅芯站長表示，當初在花蓮南區在2017年度開始辦理失智症相關課程時，就發現民眾普遍對失智症不了解甚至恐懼排斥，因此即使長輩已有相關症狀顯現時，家屬也沒有察覺；在開辦據點之後不管是鼓勵長輩來站上參與課程，或是宣導就醫時都遇上挑戰。但因著門諾基金會持續前進偏鄉、深耕在地，也獲得地方上的信賴與肯定。



門諾基金會持續前進偏鄉、深耕在地，也獲得地方上的信賴與肯定。圖／門諾基金會

在今年的國際失智症月，新城工作站在9月17日開辦「老幼共學」，吉安工作站瑞智學堂也在9月18日辦理第三梯次－音樂藝術班，還有花蓮南區的失智據點計畫在9月下旬舉行戶外踏青、卡啦OK大賽、益智桌遊比賽等豐富活動，讓長者可以提升專注力、舒緩心情、認知能力改善，讓花東偏鄉的長者有更多元活動的參與機會。門諾基金會未來除了持續服務以外，也會繼續精進服務的品質與內容，盡最大的努力改善偏鄉失智症長者的艱困處境。



每年9月為國際失智症月，門諾基金會本月推動許多相關特別活動，希望讓家屬、長輩都可以快樂、安心在地老化。圖／門諾基金會