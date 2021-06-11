半導體封測龍頭日月光高雄廠區外籍移工約3千5百名，分別住在鄰近公司的兩間大型宿舍。因應本土疫情持續嚴峻，於６月７日在外籍宿舍設置篩檢站，將配合疫情指揮中心在６月15日前全數完成全體外籍移工的快篩作業，截至目前受檢測的同仁皆為陰性。

日月光集團高雄廠指出，支持市府移工防疫管理政策，防疫期間企業秉持「住宿降載、分艙分流、移動管制」等三大移工住宿管理重點，嚴謹落實防疫。

針對宿舍降載政策，日月光高雄廠與高雄市區旅館業者在一周內完成合約簽訂移工安心旅館，並於６月１３日前完成第一階段５百名移工分流住宿，而上下班也同樣以「專車點對點接駁」方式，避免群聚與接觸，不外出防堵疫情。

因疫情不斷升溫，日月光配合中央、市府公告的移工防疫管理， 日月光指出，於高雄市準三級防疫警戒，立即於5月18日針對兩間大型宿舍進行門禁管控，包含上下班分流，實施宿舍到公司的「點對點生活模式」，同時於宿舍提供多樣包含避免群聚與接觸的與日常服務，感謝外籍移工共體時艱，不外出防堵疫情。

針對住宿管理，各棟移工安心旅館皆安排宿舍管理師、駐點翻譯，以及安管人員等共12名統籌管理，並遴選樓長維持各樓層防疫規定，統整住宿回饋與需求，期間員工不得變動住宿地點、隨時比對在宿與出勤人數，非上班時間亦不得外出，並且每日監測健康狀況，若有任何異常，立即依規定通報，致力將傳染風險降到最低。

日月光高雄廠重視移工的個人感受，特於６月１０日搬遷前舉辦近十場說明會，與同仁面對面說明，並就提問一一回覆。在旅館的生活，也比照與公司宿舍相同的服務，統一提供配送菲式口味的餐點，並額外給予每餐35元的餐食補助、設置臨時福利社，協助生活用品的代收與代購，安心旅館費用全數由日月光支付，此外還提供每位移工每月1千元減免津貼。日月光以員工角度出發，隨時改善服務的方式及項目，讓員工面對疫情得以安心、放心。

日月光指出以保護員工健康為重，秉持高規格的標準，檢視及管控各個環節。同步加強宣傳、強化同仁防疫意識，落實「點對點生活模式」，從自我生活嚴格管控。