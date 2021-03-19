藝術家蘇振明，1951 出生於台灣台南縣善化鎮，1979 國立台灣師範大學美術系畢業，1971~2015任教於台北市立大學視覺藝術研究系所。自1998年起陸續策畫許多個人畫展，在台南縣文化中心舉辦「台灣人文圖象」首次畫展，並出版專輯，1999年應邀於高雄市「積禪50藝術空間」舉行「台灣ㄝ形影」第二次個展，2000 應邀於國立台灣藝術教育館舉行「千禧2000三代同堂親子繪畫聯展」、也策劃「2000年二二八紀念美展」，2004~2005年應國立台灣美術館策畫「兒童藝廊」開館展，......2018~2020年受聘為順益原住民博物館，「順益典藏台灣美術特展」專案策展人。二十三年來推動藝術教育，不遺餘力。

今年（2021）適逢七十歲，計畫於3月20日（六）至4月11日（日）假台北東之畫廊舉辦「美麗島嶼‧台灣」蘇振明70美術創作回顧展，並出版畫冊專輯。歡迎民眾踴躍參加，前往欣賞蘇振明畫作。

​當日（3/20）下午15:00〜16:00舉行畫展開幕儀式，預定邀請東之畫廊負責人劉煥獻、台南市文化局 葉澤山局長、民報文化藝術基金會陳永興董事長及北投文物館李莎莉館長致詞，並於當日下午16:00〜18:00專題講座。

專題演講流程如下：

16:00〜16:10主持人郭博州教授開場+貴賓介紹

16:10〜17:10專題主講：李欽賢教授 「美麗島嶼‧台灣 畫作賞析」

17:10〜17:30創作者自述：我的70歲畫筆

17:30〜18:00來賓提問與對話

第二場演講3月27日「美感的對話」創作體驗講座

14:00〜14:10 創作者蘇振明開場

14:10〜14:20 賞畫票選(每人2票)

14:20〜14:40 水源國小老學生對話

14:40〜15:00 舞者的舞畫

15:00〜15:30 創作者蘇振明的畫筆思維

15:30〜16:00 來賓觀感與對話



蘇振明教授與新作七十畫冊。圖／蘇振明提供

東之畫廊地址:106台北市大安區忠孝東路四段218號之4號8樓B棟(每逢周一、日休館)