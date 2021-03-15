作者指出，孫文談到有關朝鮮和台灣的問題時說，「這兩個民族至少也應該建立自治政府」。圖／擷自維基百科，公有領域

人在南京生活，還不忘對台灣施放假訊息，當然，以文筆口才來說，黃智賢比起黃安或女版黃安的牢騷，更可怕，許多不讀書的台灣人，很容易踏進陷阱，不久前，我才對她所提「台共支持統一」的謬論，大加撻伐。

中共當然威脅台灣

近日，紅色名嘴黃智賢在南京大學演說，也不忘抨擊國民黨主席江啟臣的「中共威脅論」，更為新黨萬年主席的武統論讚聲。

過去，中共只談毛澤東，不談孫中山，但是，從2019年以來，中共大舉紀念孫中山，並且把孫文的革命列入教科書，尤其大為讚美孫文的「聯俄容共」政策，似乎已經接收孫中山的遺產，企圖以孫中山，做為統戰的開路先鋒。

3月12日，黃智賢以孫文紀念日為題，感嘆說，「如果孫中山還在，一定希望中國趕快併吞台灣，統一國家」，這個命題一開始就錯誤，這是典型的假訊息，真正依照歷史的命題應該是這樣，如果孫文還在，一定後悔推動「國民黨容共」政策，以至於造成今天共產黨壯大，在太平洋戰爭終戰後，有能力發動內戰，打敗國民黨，分裂中國，這才是真實的歷史紀錄，真正分裂中國的罪人是毛澤東，因為1931年，老毛竊占18省4個直轄縣，建立中華蘇維埃共和國，正式分裂中國，與蔣介石的國民政府對抗，中共佔領區名為蘇區，使用人民幣，發行人民幣的行長就是毛澤東的弟弟。

孫中山在中國歷史上，也是爭議人物，中華民國奉孫文為國家之父，法理上充滿缺陷，因為推動或實踐推翻清帝國的革命家，孫文只是其中之一，若有國家之父，也應該學習美國，稱呼獨立建國的國父是「國父們」，這才是歷史上的正確，而不是政治正確。1912年1月1日，中華民國建立時，孫文擔任3個月的臨時大總統，隨即讓位給實力更強的袁世凱；1913年，袁世凱被選舉為正式的總統，卻傾向君主制，引起孫文不滿；1915年，袁世凱企圖稱帝，改國號為中華帝國，並改國旗，孫文回到南方推動第二次革命，沒想到1916年6月，老袁就死了，中國回到軍閥割據年代，混亂的民國時代，1917年還鬧出張勳推舉末代皇帝溥儀的復辟鬧劇。

孫文從未支持中台合併

中華民國是先天不良的產物，孫文不能推開責任，所以，中共在1949年建政之後，並不認為孫文是國父，充其量就是「革命先行者」而已，這位革命先行者一生的爭議，恐怕不會比讚譽還要少。

專研中國近代史的日本學者橫山宏章在所寫的《素顏的孫文》一書中，對孫文的描述最為貼近，素顏簡單說就是不上妝的孫文，拋棄政客的溢美詞藻，才能看見真實的孫中山，橫山說，「綜觀孫文一生，一直不是具有理念的革命者，而是一個務實主義者」，這句話最為中肯，橫山說，孫中山為了革命需要日本支援，居然可以許諾裂解中國土地，為了拿到蘇聯的支持和盧布金援，可以容許共產黨寄生在國民黨裡面，所謂「聯俄容共」政策，種下了後來國民黨政府失敗的種子，橫山說，「這些行為證明孫文是一個投機者」。

孫文並不支持普世民主，他所稱民主是菁英民主，回顧孫文本人和台灣的緣份有三次——1900年，孫文到台灣企圖遊說當時日本殖民總督兒玉源太郎，支持中國革命，1913年，孫文在二次革命前，到台灣準備搭船到日本，1918年，孫文和廣州政府發生衝突，抵達台灣後搭船到日本，至於，孫文對台灣的看法，文獻上可以找到1924年，北伐前夕，面對西方媒體訪問時，談到有關朝鮮和台灣的問題，孫文說，「這兩個民族至少也應該建立自治政府」，孫文稱台灣民族，這一點和毛澤東在台共成立大會上，支持台灣民族和台灣獨立，兩者並無不同，可見，孫文一直到死亡，從沒說過中國應該併吞台灣，所以，我就不知道黃智賢的「孫文支持中國併吞說」是來自何處？

孫文最好的朋友宮崎滔天曾經說，「令人擔憂孫文有一病，命令病，專制病」，可見，孫文愛專制勝過愛民主，所以，孫文為了「中國應採取聯邦制度」和陳炯明翻臉，橫山在《素顏的孫文》序言中說，「看到南京中山陵宏偉，威風鼎鼎的孫中山陵墓，充滿壓迫感，我很懷疑，這樣的人真的看得到人民嗎」？



專研中國近代史的日本學者橫山宏章在著作《素顏的孫文》一書中說，「綜觀孫文一生，一直不是具有理念的革命者，而是一個務實主義者」。圖／擷自網路，民報合成