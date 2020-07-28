2020東奧台灣正名推進協議會，在世界奧會正式公佈下屆主辦地東京後，開始籌備，在「櫻電視」台長水島總先生的全力支持與配合之下，以街頭連署及演講，讓「台灣就是台灣」的口號很自然地融入日本民眾的日常生活。親台的日本民眾超多，他們主動上前來簽名留地址，為「台灣加油」！圖／台灣聯合國協進會提供

編按：本文為作者2020-7-27 「台灣正名制憲國際線上座談會」發言稿

還記得2016年總統選舉開票那天，我永遠不會忘記那群日本朋友臉上的笑容和淚水，尤其是那位長年來比台灣人還積極搞台獨啟蒙運動的永山英樹先生（2020東奧台灣正名推動協議會發起人），千言萬語的安慰都寫在臉上。

我也不會忘記我們是多麼辛苦才拿到總統府的就職大典邀請函，永山桑率領台灣研究論壇成員近10位成員，包括負責聯絡和打雜的我在內，大家排除萬難請假，把自己的工作丟到一旁，當時的我們都對於能參與台灣這歷史性的一刻感到無限地驕傲與榮譽，也對我們夢想中的台灣未來充滿了更多的期待。

最強的背叛來自最信任的人

四年過去了，蔡也連任了，我們的心情卻是180度的轉變，漸漸警覺到，國民黨的壞就是壞得一清二楚，張牙舞爪的大野狼；民進黨的壞卻是披著羊皮的狼，羊皮下的面目更是猙獰。力道最強的背叛，永遠來自於最信任的人，而我們現在正嚐著這苦果。

2020東奧台灣正名推進協議會在世界奧會正式公佈下屆主辦地東京後，我們就開始緊鑼密鼓地進行籌備，在「櫻電視」台長水島總先生的全力支持與配合之下，我們以街頭連署及言論啟蒙運動（連署場演講）為主軸，讓「台灣就是台灣」的口號很自然地融入日本民眾的日常生活之中。另一方面，我們遊說親台國會議員，和他們保持良好的互動，期待他們能在關鍵時刻助上一臂之力。

日本人根本沒有人知道中華民國到底是什麼碗糕國家（除了那些連帶被過去國民黨洗腦的自認親台知識份子之外），台灣的認知率卻高達100%，作街頭連署更發現，親台的日本民眾超多，所以效率也超高，他們幾乎是主動上前來簽名留地址，放下筆時還留一句「台灣加油」「支持台灣獨立」等，請大家想像這個畫面，會不會飆淚啊？所以我要說，難道蔡政府妳們還要堅持用沒人知道的碗糕中華民國嗎？還有，妳一手操弄讓公投沒過關的結果，日本國會議員只能無言地兩手一攤，同樣的，我們也沒有臉，沒有立場及任何正當性再站上街頭了。

走上街頭拆穿中國假面具

拿著一支麥克風，當初我們開始台灣正名街頭啟蒙運動的目標就是朝著「覺醒」這兩個字踏出第一步的，包括愛自己國家（愛日本、愛台灣）的覺醒及對歷史真相的覺醒。中國製造了太多的謊言來瞞騙全世界，我們的任務就是拆穿中國的假面具，讓他們的醜態鄙陋，無所遁形。

同樣的，我們也無法原諒用謊言治國的政府，中華民國永遠不會是中國，妳再愛他，他也不會是妳的；假博士也永遠不會變成真博士，妳再怎麼掰也掰不出一本能讓國際認證的論文，同樣的「台灣就是台灣」，別扯蝦米中華冥國，快把我們真正的名字還回來吧！至少我們在國外的台灣人還要有臉皮去繼續爭取正名呢！

永山桑和那一群長年來為台灣發聲，受日曬雨淋的朋友到現在都還說永遠不會放棄台灣，那我呢？我該怎麼做？為什麼蔡政府讓我感到的不是慚愧而是憤怒！

就算今年沒有武漢肺炎，我們也不會再去總統府前面坐在那裡當傻瓜了！