行政院院長蘇貞昌今天表示，從此次疫情中看到台灣人同舟一命、團結努力，對抗疫情。希望大家繼續努力，讓台灣成為一個最幸福的國家。圖/行政院提供

行政院長蘇貞昌今（28）日視察台灣菸酒公司台中酒廠，向第一線工作人員加油打氣，感謝財政部台酒公司及農委會提供物資，生產防疫酒精供應國人。蘇貞昌表示，從此次疫情中看到台灣人同舟一命、團結努力，才能一起對抗疫情。希望大家繼續努力，讓台灣成為一個最幸福的國家。

蘇揆說，疫情發展讓大家膽顫心驚，但全世界卻看到台灣隊如此努力，國人對於政府充分信任，立法院也以快速效率通過特別條例及特別預算。政府為國人防堵疫情，不僅守住第一線，在社區防堵、減災，且生活也要照顧好，因此方方面面的物資供應不可少。

蘇貞昌表示，藉由這次防疫，研究或重新找回許多技術，也體會到我國要留住本錢、技術、相關作業及產線產能，才不會將來什麼都沒有。目前國外有些先進國家，迄今口罩一片難求或價格高昂，但台灣除口罩外，政府也為國人備妥酒精及其他防疫物資。

蘇貞昌在聽取簡報後，也到酒廠發酵室、蒸餾室及包裝工廠參觀，瞭解防疫酒精的生產製程。院長在參觀過程中，也詢問酒廠歷史、創新改革及目前產量，並在包裝產線前為同仁加油打氣及合影。

農委會表示，公糧庫存90萬公噸，可供應國內9個月消費量，4月底即將陸續收穫新期米，全年公糧收購量約30至40萬公噸，國內稻米供應無虞。配合防疫需求，首批提撥2.5萬公噸公糧糙米，投入產製防疫用酒精，未來將視疫情需要，隨時增加供應量。

台灣菸酒公司指出，今(109)年2月9日起全力配合75%防疫清潔用酒精生產，目前600毫升包裝由台中、宜蘭及屏東酒廠生產。供應通路包括健保藥局、四大超商、全聯、美廉社、連鎖超市及量販店等全台2萬1千多家據點，截至3月26日止，已供應市場各類酒精產品817萬瓶。農委會透過與該公司合作，以優惠價格供應公糧糙米2.5萬噸，糙米產製酒精將於4月起投料生產，預計每月可供應包裝400萬瓶300毫升75%防疫清潔用酒精。