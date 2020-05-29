中國全國人大會議星期四表決通過有關「港區國安法」的決定草案，引起香港各界高度關注。

基本法起草委員、民主黨創黨主席李柱銘接受美國之音訪問表示，不接受中共對香港有全面管治權，他會留在香港以和平的方式繼續爭取北京履行《中英聯合聲明》的承諾，給予香港人民主及一國兩制、港人治港、高度自治。

中國全國人大會議以2,878票贊成、1票反對、6票棄權，通過有關「港區國安法」的決定草案，授權中國人大常委會就建立「健全香港維護中國國家安全的法律制度和執行機制」，制定相關法律。

決定草案的內容，主要是要求切實防範、制止和懲治任何分裂中國、顛覆中國國家政權、組織實施恐怖活動等嚴重危害中國國家安全的行為和活動，以及外國和境外勢力干預香港特別行政區事務的活動。

基本法起草委員、民主黨創黨主席李柱銘接受美國之音訪問表示，中國全國人大會議的決定，違反中共已故領導人鄧小平有關「一國兩制、港人治港、高度自治」的承諾，變成北京中央政府治港的「全面管治」，雖然中港兩地的製度仍然不同，但是一國兩制的內涵已經被改變。

李柱銘說：「由共產黨親自來了，現在就更加明（白）了，就是今日在人大通過這個（決定），是不是？它即是說不但它（中共）有全面管治權，還有怎樣（使）用呢，它有人下來（香港）了，派一些黨員來了，對行政、立法、司法它都有管轄權、它說『監管權』 ，就即是『太上皇』。」

李柱銘表明，他不接受中共的全面管治權，一國兩制已經變成一國一制，因為中共對英國的承諾不是這樣，如果1980年代中共沒有對英國承諾一國兩制、港人治港、高度自治，英國政府無需要在1997年將清朝割讓的香港島及九龍半島交回給中國，只需要交還租借99年的新界。

李柱銘說：「你（中共）講明了之後，為什麼你現在破壞自己的協議呢？所以我不接受它（中共）說現在一國兩制沒有了，起碼沒有港人治港、高度自治了，我不接受的，它就是想我們接受，你香港人走就走吧，你走了、你賣股票也好，它的中資來買了它，你賣屋也好，它們的人來買了它。你就走吧，我為什麼要走呢？因為你一路都破壞這個協議（中英聯合聲明），我為什麼要接受呢？為什麼我要接受現在一國一制？是不是呢？你有沒有答應呢？50年（不變）都未到，現在23年而已，所以我就是這樣了、這麼多年我都是這樣，你答應了的東西你就要給，我沒有要它給答應了之外的東西，民主是不是答應了呢？」

李柱銘表示，他會留在香港以和平的方式、站在道德高地，繼續爭取北京履行《中英聯合聲明》的承諾，給予香港人民主以及一國兩制、港人治港、高度自治。

李柱銘又呼籲國際社會敦促中國履行《中英聯合聲明》這個國際條約，如果有需要英國政府應該將事件交由國際法院仲裁。