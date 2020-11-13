屏東縣政府及社團法人屏東縣脊髓損傷協會於11月14日至11月15日於仁愛國小共同舉辦第20屆脊髓損傷者全國運動大會暨選手之夜。

「人類的極限有多大？或許從這些人身上就能找到答案。」副總統賴清徳為「第二十屆脊髓損傷者全國運動大會」代言與主辦的屏東縣長潘孟安合拍宣傳短片。

賴清德在影片溫暖有感的說：「每個生命都應該有追夢的權利，光芒不該受自身條件所限制。為了夢想與未來，承載著溫度與力量，告訴世界，他們與我們並沒有什麼不同。他們要的，是英雄般的歡呼。因為，他們是運動選手！第二十屆脊髓損傷者全國運動大會，在屏東！

潘孟安說：傳遞生命溫暖與美好的同時，激勵著每個參賽選手，找回自我。重回夢想的天空。2020脊髓損傷者全國運動大會在屏東，POWER UP平等融合 力量無限。透過激動人心的運動賽事，重新燃起對生命的希望。讓我們一起到場，為選手打氣，加油

屏東縣政府及社團法人屏東縣脊髓損傷協會於11月14日至11月15日於仁愛國小共同舉辦第20屆脊髓損傷者全國運動大會暨選手之夜。來自全國各地400位參賽選手與會角逐包括輪椅男女混合射箭、桌球、鉛球、鏢槍、鐵餅、輪椅競速、輪椅競速400公尺接力等項目。

此外，同時也安排了輪椅體驗的趣味競賽，邀請社會大眾共同來體驗；選手之夜由知名主持人巴鈺領軍，除邀請趙傳、周蕙、蕭煌奇、小提琴家康妮媚外，更增加視障鋼琴家黃裕翔、小蝦米視障人聲樂團、輪椅舞者郭文生與黃薏蓉等，以豐富多元、精采絕倫的節目表演向選手們致敬。