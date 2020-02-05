籌設多年的「李登輝總統圖書館」，原規劃在李登輝故鄉淡水興建，因故停擺多年。周前，一些李登輝的民間友人們聚會「喝春酒」，為李登輝祈福，也談到「李登輝總統圖書館」興建没有進展，感到遺憾，希望此事早日實現。(圖/擷取自李登輝臉書)

最近史明基金會在藍士博等年輕世代的參與下，積極規劃「史明紀念館」、整理史明生前文物等事宜，受到台灣社會的熱烈參與；而籌設多年的「李登輝總統圖書館」，原規劃在李登輝故鄉淡水興建，因為2015年3月有名嘴在政論節目中影射時任新北市長朱立倫圖利李登輝，讓李非常憤怒，決定不再推動該案，此事停擺多年，形成強烈的對比。

周前，一些李登輝的民間友人們，包括前李登輝之友會台北市分會會長陳秀麗、李登輝民主協會理事長張燦鍙、秘書長許龍俊、台聯前立委周倪安等人，聚集在一起「喝春酒」，為李登輝祈福，祝他身體健康，他們也談到「李登輝總統圖書館」興建没有進展，感到遺憾，不勝唏噓感慨！

李登輝是第一位「台灣人總統」，他在58歲出任行政院政務委員，才正式步入政壇，後來出任台北市長、台灣省主席，他做過近四年副總統、十二年總統，在台灣社會轉型的過程中，扮演重要關鍵的角色，他推動民主改革，啟動舉世矚目的「寧靜革命」，以他對台灣的貢獻，成立「李登輝總統圖書館」，確實有其必要性。

李登輝卸下總統職位後，開始有了設立「李登輝總統圖書館」的想法，一方面為使民眾了解民選總統任內之施政並保存及利用其相關文物，美國、韓國、澳大利亞及德國等國家均設立總統圖書館，另一方面，台灣於2004年1月亦通過「總統副總統文物管理條例」，希望建立總統文物之管理利用制度。

2005年以國史館為中心之相關政府部門，與李登輝基金會前身之群策會商討籌設李登輝總統圖書館，以政府提供土地、民間興建、政府與民間共同經營之模式進行，但這個計劃後來不了了之。

直到2013年1月基金會依據促參法向新北市政府提出自辦BOT案，希望在李登輝故鄉淡水的淡海新市鎮公七土地，籌建「李登輝總統圖書館」這件事，於2013年3月經媒體披露後，受到社會各界的重視，絕大多數都是樂觀其成，可是卻有名嘴在政論節目中，影射時任新北市長朱立倫圖利李登輝，李認為「李登輝總統圖書館」是有益於社會大眾之文教設施投資案，卻被誤導為政治利益，已失去為公眾謀利之初衷，因而暫停推動。

據了解，在李登輝喊卡以後，基金會就停止圖書館的規劃事宜，後來規劃在花蓮的兆豐農場養和牛，重心就放在這個上面，圖書館的設立，從此遙遙無期。

李登輝喜愛閱讀，從年少就養成買書、讀書的習慣，他的藏書豐富，種類繁多，不論是大溪的鴻禧山莊，或是台北的翠山莊，都有很多的圖書，而他十二年總統任內，收藏的文物，更是驚人，因為一名支持者的幫忙，提供位在鴻禧山莊附近的房宅擺放，但終究不是長久之計，「李登輝總統圖書館」一天没有完成，這些文物的去處，就成了李登輝心中的掛念。

李登輝認為：「民主無須紀念，只須使其永久流傳」，「總統圖書館可否建成，不必強求」。原本設立總統圖書館的構想是要保存展示台灣從威權轉型至民主的重要歷程，使民眾從過往的歷史中汲取經驗創造未來，並以此作為民主教育之場所，其意義絕不同於以往對個人崇拜的廟堂。

已經九十多高壽的李登輝，一年前不再接見訪客，但也有例外情況發生，今年一月，蔡英文總統連任成功後，曾前往拜訪，而春節期間，李登輝學校的一批校友，曾前去拜年，會面20分鐘，李登輝對他們的到來，特別表示感謝。

我國第一座民選總統圖書館在淡水落腳，有重大意義，可是台灣社會政治紛擾不斷，影響「李登輝總統圖書館」的設立，停擺多年以後，終於有人開始關心這件事，相信這會是一個好的開端，大家一同來催生「李登輝總統圖書館」的設立吧！