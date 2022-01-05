時力高市議員參選人(前鎮小港)湯茹婷認為，國際運動及賽事的宗旨應是人權為先，近幾日台灣再傳本土案例，在中國無視人權，以及政府防疫考量，她認為現在正是宣布抵制北京冬奧的最好時機。

北京冬奧下月4日登場，美國上月(2021年12月)宣布外交抵制北京冬奧後，澳洲、紐西蘭、加拿大、英國等「五眼聯盟」的所有國家都已跟進，德國日前也宣布外交部長、內政部長不會出席，日本、比利時和奧地利…等多國，都已宣布不派官員赴北京冬奧。

此外，除國家不派官員之外，甚至伊斯蘭族群也紛紛發聲抵制北京冬奧，雖然外交抵制並不影響各國選手參賽決定與權益，但中國踐踏人權、經濟起飛背後毫無人權保障的事實再度被突顯成為國際主流共識。

時力湯茹婷認為，國際運動及賽事的宗旨應是人權為先，近幾日台灣再傳本土案例，在中國無視人權，以及政府防疫考量，她認為現在正是宣布抵制北京冬奧的最好時機。

見諸抵制北京冬奧，2021年7月歐洲議會針對香港跟新疆的人權問題以578票比29票壓倒性通過表決抵制北京冬奧。該議案呼籲歐盟官員不要出席明年的北京冬奧會，並且制裁香港特首林鄭月娥等人，

歐洲議員渥特曼斯說：「中國已經扼殺香港的民主，習近平也已表明下個目標是台灣，我們的議會傳第一個明確訊息，踐踏人權的中國，不會成為歐盟的緊密伙伴。」

「今日香港 明日台灣」2014年4月發生在台灣的太陽花學運，當時流傳的主要訴求和口號，現在已列入維基百科。

湯茹婷說，早在今年7月她就密切關注歐洲議會表決抵制北京冬奧的後續，但一直都未見台灣議會有任何議員關注或提案此事，她能瞭解政府有其台海兩岸的國安等各項考量，要跨部會謹慎因應。惟地方議會該有如歐洲議會般捍衛人權的勇氣，因為「今日香港 明日台灣」這個「危機」攸關台灣人民與下一代子子孫孫的命運。

當前時力在高雄議會僅林于凱一席，雖想提案但無黨團恐難成案，也因此，她投入2022高市前鎮小港選區，盼讓堅決捍衛台灣的力量，可以在高雄市議會發聲。

「今日香港 明日台灣」維基百科。https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8A%E6%97%A5%E9%A6%99%E6%B8%AF%EF%BC%8C%E6%98%8E%E6%97%A5%E8%87%BA%E7%81%A3