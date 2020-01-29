因應武漢肺炎疫情，行政院長蘇貞昌今（29）日視察「中央流行疫情指揮中心」，慰勉工作人員在春節期間堅守崗位、犧牲假期的努力與辛勞，他聽取防疫作為報告後表示，目前疫情越來越險峻，為保護國人同胞，他要人給人、要錢給錢，各部會應做好管理與管制，並隨時與中央流行疫情指揮中心配合，如有狀況立即陳報，若未陳報以致產生破口，絕對嚴辦，要求所有的部會務必要盡心盡力，防疫滴水不漏。

蘇貞昌表示，為國人健康把關是政府的職責所在，去年跨部會合作、嚴格把關，阻絕非洲豬瘟疫情，使國人迄今相信有政府、會做事，也相信有政府、可以放心。

蘇貞昌強調，武漢肺炎疫情險峻，有擴大情勢，他感謝中央流行疫情指揮中心，在大家的努力下做得非常好，但仍請各部會首長將執行及檢討的業務全數完成，不能有任何規避或退縮，尤其對於中心所決議的要求事項務必做到位、全程緊盯，並指示，請各部會首長瞭解職責所在並督管所屬，對於列管業務，一定要盡心盡力做好。

管理：空間管理、活動管理

蘇貞昌說，防疫包括「管理」及「管制」，管理包含空間及活動管理；空間管理方面，例如醫院院內管理，請衛福部留意切勿有任何院內感染；校園方面，除了教育部，國防部也要留意軍事學校防疫；車輛、飛機及船隻等載具，也請交通部留意。

此外，電影院、補習班、訓練中心等，他請相關部會詳加盤點所屬列管空間，不分上班及下班時間，在空間管制不能有任何破口；活動管理方面，各部會應掌握即將舉行哪些活動，例如開學或考試，需針對疫情採取何種管制強度，此為部會的職責所在，他也會嚴格要求。

管制：「料」及「人」的管制

管制方面，蘇貞昌指出，管制包括「料」及「人」的管制，料的管制包含口罩及醫療用品，目前民眾會搶購的是口罩，口罩數量目前足夠，如有藉機發災難財等情形，財政部海關、公平會、行政院消保處等單位要立即處理，「不然我們像個政府嗎？」

人的管制方面，蘇貞昌指示，須落實管制作為及民眾居家管理，並採取適宜或科技的管制方式，才能達到成效，若有民眾不遵守，須立即依「傳染病防治法」嚴懲嚴辦，法務部、警政署與相關地方衛生局需嚴格執行。

在假訊息防制方面，他表示，防疫期間絕不容許任何假訊息，應追究責任、依法嚴辦，各部會也應在第一時間澄清，以免讓假訊息擴散。此外，他說，針對較容易感染的弱勢族群，例如安養院、長照中心或輔導會榮民之家等，相關部會也要做好完善照顧。若國人知道政府運作良好、嚴格管制、步步到位、相關物料不會短缺，民眾也會有信心。

蘇貞昌強調，武漢肺炎無法如非洲豬瘟阻絕於境外，且具潛伏期，但只要能做好「管理」及「管制」，相信就能達到防疫成效。也請相關部會利用此次機會落實衛教工作，讓國人不要過度恐慌，並使全國團結一致、同舟一命，並展現「有政府、會做事」的防疫作為。