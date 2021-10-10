一、醫師與病人以互信為基礎

「人無信不立。」人與人相處建立在互相信任之基礎最為穩固。醫師與病人之關係更是如此。首先，病人找固定醫師，就是相信那位醫師能診斷並治療他的病症。而醫師也要相信病人告知他的身體狀況是真實無偽。

最近我一位老朋友告訴我，他在醫院診斷出得了胰臟癌第三期，認為自己已近死期，我只能安慰他，替他祈禱，並舉另一朋友在一年多前也得到相同癌病，但經化療後，腫瘤變小的案例鼓勵他，但我知道要治好此很難發現的癌症是相當困難的。在此，可以證明，他醫師的診斷毫無質疑，完全信任醫師的診斷正確。

二、醫師對病人的愛心表現

醫師是治病救人為目的，本就是有愛心的天職。甚至，不分病人的的身份地位，即使是作罪多端的強盜受重傷或病危送至醫院，醫生也必盡力醫治。

所以，病人信任醫師，也感受到醫師的愛心，病人和醫師的關係必然和睦甚至成為好友。我和固定回診的醫師也因此成為好友。

三、醫師用愛心告知病人好消息或壞消息

醫師要將診斷結果告知病人甚至家屬，如果是好消息，則皆大歡喜，病人及家屬聽到醫生臉帶笑容說：「完全好了。」一定非常高興，都會向醫師連連道謝。

但是，醫師要告知壞消息時，也一定要用關懷眼光溫柔甚至婉轉地開口說出如：「你的病不樂觀，難以治好。」或更沉重心情告知預期存活亦即死亡時間。病人、家屬聽到必然難過甚至傷心欲絕。因此，門診桌上常備有衛生紙，當病人、家屬親自耳聽到如宣判決死刑的病狀，眼淚奪眶而出時，醫生、護士就會遞給衛生紙擦乾眼淚，都是用愛出說出誠實話之行動。

結論

要告知會致死的病症，是醫師最不願意也不得已的工作。遇到手術失敗，病人死在病床上，乃最感挫折失敗的時刻；再出去告知家屬，更是心中掙扎難以出口，甚至會被不諒解的家屬指責叫罵，受盡委屈。尤其，開刀前曾告訴家屬無問題、會成功類似保證之承諾，甚至會使家屬提出醫療過失致死的告訴。醫師用愛心治療病人是天經地義、理所當然的，但是說誠實話就不容易。我的一位整型外科醫師朋友就被一位女病人（嚴格講整型美容不是治病）要告他整型她的鼻樑失敗。他提出許多相片證據，證明她的鼻子本就歪斜過度，不能完全修直。但是對方找他手術時，就認為必然可完全成功，我的朋友醫師也希望如此，但手術幾次都未能成功。我只好勸他和對方和解，花錢消災，省去上法院受訊的麻煩，又有失醫生的尊嚴。

所以，醫師對病人要用愛心說誠實話，「誠實無愛心是殘忍，愛心無誠實是偽善」是原則，但要避免不當的診斷，導致病人及家屬的誤會。病人亦要用愛心感謝醫師的用心診治，體諒醫生非萬能。每人的肉體，不能長生不老，也不會無疾而終。更能體會「人人都有一死」，但「死後且有審判」，善有善報、惡有惡報，過著在世平安喜樂的生活，醫師和病人都是人，要和睦相處，彼此相愛。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台