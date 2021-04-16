多年以來，孔子學院打著推廣中華文化和漢語教學的名義，在世界各國進行中共意識形態滲透。從2004年海外的孔家店開業以來，截至2018年已經在全球154個國家建立了548所孔子學院。然而十多年來，國際上已經逐漸識破這種「掛羊頭賣狗肉」的宣傳伎倆，很多地方的孔子學院已遭關閉。2018年，加拿大華裔導演秋旻（Doris Liu）製作了一個關於孔子學院的紀錄片——《假孔子之名》，揭露中共投入數十億美元的鉅資在國際上打造「孔子學院」，學院直接跟西方大學掛鉤，進入高等學術領域，其真正目的就是在國外對西方人和其他文化地域的人民進行「洗腦」，以隱蔽而曖昧的方式，宣傳中共的黨文化。這個影片在世界各地放映，片中坐實了中共的宣傳意識形態意圖。據聞，加拿大和美國這兩年來，已經有幾十所孔子學院或是關閉，或是停止活動項目。去年10月美國國務卿蓬佩奧甚至表示，他要求美國學校在年底前關閉孔子學院，這雖然不是一項法令，但是對這個中國的文化宣傳機構是相當致命的打擊。

歐洲孔子學院關閉停業

歐洲第一所孔子學院於2005年在瑞典斯德哥爾摩開張，跟那裡大學的漢學系合作。然而去年斯德哥爾摩的孔子學院被關閉了，接著挪威也步後塵，將該國唯一的一所在奧斯陸大學的孔子學院關閉。之前法國和澳大利亞也都先後關閉了當地的學院或者停止了合作項目。德國有19所孔子學院，2020年漢堡和杜塞多夫兩市的孔子學院也先後關門大吉，原因都相同，人們認識到中共在海外大撒幣建立的孔子學院，和孔夫子的哲學思想、中華文化無關，它只是中共政權對外開展文化侵略的障眼法。更有甚者，上世紀的文革和七十年代荒謬的「批林批孔」運動，共產黨鼓譟老百姓，向孔夫子造反，稱這位萬世師表為孔老二，咬牙切齒挖他祖墳，謾罵侮辱體無完膚，怎麼轉眼又把這老祖宗祭上神壇，捧出來販賣，這也太廉價，太無恥了。

日前，繼漢堡和杜塞多夫之後，特里爾大學（University Trier）的孔子學院也宣佈停止一切活動，這次事出有因，原因跟前者稍微不同。中共政權在新疆設立「再教育營」，將超過一百萬（有說3百萬）維吾爾和其他族裔的人關押，國際媒體稱之為「集中營」，根據出逃者的報導，營中施以酷刑，強制結紮，強迫勞動，對婦女性侵，種種令人髮指的行為，引起世界公憤，繼美國、加拿大、荷蘭等國將之定性為種族絕滅之後，歐盟也於3月22日對新疆的四名官員和一個機構進行制裁。北京立即做出反應，對歐盟的議員、新疆問題學者共9人及柏林智庫墨卡托中國研究中心、歐盟機構等4個組織進行制裁。此舉在歐洲引起極大反響，據德國之聲報導，有30多所國際事務研究所連署，對受到制裁的同行表示支持，抗議學術和研究自由，受到來自北京的政治干擾。

青睞祖師爺故里，贈送老馬銅雕

特里爾市（Trier）的孔子學院成立於2012年，多年來一直積極地舉辦語言學習班和各種文化課程。作為馬克思的故鄉，這個城市特別受到中國人的青睞，他們來到此處，並不一定對具有兩千年歷史的羅馬古城，或這兒中世紀遺留下來的宮殿、教堂這些古老、魅力十足的唯美建築和文物感興趣，之所以不遠萬里前來，倒是受到「黨」的宣傳和教育，前來朝拜共產主義祖師爺馬克思的故里，瞻仰偉人風采的。2018年是老馬的兩百年誕辰，中共御用雕刻家就奉命特地為他打造了一個4.4米高的銅雕，運送到特里爾市内，安放在馬克思故居不遠，鄰近古羅馬城門——「黑門」的廣場上。接受來自一個專門抓捕、迫害異見人士，鎮壓少數族裔的共產極權政府饋贈的馬克思塑像，簡直是對文化古城特里爾市的侮辱。馬克思的思想被扭曲、誤解、濫用，在中國導致了千百萬人慘死，如今中共賣乖竟賣到德國來，真是何其不堪。



中國贈特里爾市一尊馬克思銅雕，中國人都來此地朝聖。圖／擷自bsgg.net，作者提供

聲張學術自由，抗議中國干預

好在這次中國的國際外交霸凌，引起眾怒，特里爾大學校長Prof. Michael Jäckel 和該校孔子學院的院長Prof. Marc Oliver Rieger 共同發表一個《關於中國當前學術政策的聲明》：

「研究和教學自由是一筆巨大的財富。德意志聯邦共和國《基本法》第5條中明確強調了這種自由。特里爾大學今天發布的這篇聲明，正是基於這項基本權利。



我們非常關切地注意到，中國政府試圖通過最近採取的行動，即對歐洲眾多學者和德國墨卡托中國研究中心（MERICS）的制裁，限制這種自由。該研究中心在過去的十年中已成為歐洲重要的智囊團，特里爾大學與其有許多合作。



特里爾大學孔子學院一直通過諸如『今日中國』系列講座等活動明確表明對研究自由的支持。我們對當前的發展深表關切和擔憂，因此決定：在不影響各合作夥伴利益的前提下，特里爾大學孔子學院暫時停止開展一切活動。同時，暫時停止外方院長職務。



迄今為止，特里爾大學一直秉持著批判與認真的態度開展與孔子學院的事務性合作。此決定是我們對中國制裁行動的抗議和對受到制裁的國內外同事的聲援。



不管是現在還是未來，我們都主張自由交換意見、想法以及開展自由開放的中國研究。我們希望孔子學院能夠繼續成為一個開放的中國文化和語言平台。」（以上中譯文取自特里爾大學孔子學院網站）

這樣一份小小的發自特里爾的聲明，意義卻很重大，它應當對西方的教育學術界敲起警鐘，別再貪圖一些小利小惠，而接受中共政權的意識形態擺布。西方民主國家的議會已經多次提出對孔子學院在西方高等院校安家落戶的質疑，只不過時機尚未成熟，人們還沒有真正警覺到自己的民主自由體制受到了來自東方專制體制的威脅。看來還需等待中共進一步犯下更為囂張跋扈、頤氣指使的錯誤，屆時西方自會猛然覺醒，把這頭披著羊皮的狼趕出學術的自由園地。