義大利的武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情嚴峻，政府繼日前人道援贈28萬片口罩給教廷及所屬包括靈醫會在內的天主教團體後，決定再援贈教廷20萬片醫療口罩，教廷駐台代辦佳安道表示感謝，並轉達教宗對台灣的誠摯關懷。

義大利境內的天主教教會、文教社福設施及相關神職等人員受疫情嚴重影響，為感念天主教神職人員對台灣的長期奉獻，政府再次援助教廷及所屬靈醫會等醫療人員20萬片口罩，外交部今（22）日舉行贈交儀式，由政務次長謝武樵主持，教廷駐台代辦佳安道（Mons. Arnaldo Catalan）應邀出席代表教廷政府受贈。

謝武樵表示，台灣援贈教廷的第一波28萬片醫療口罩已在日前順利送達教廷及包括靈醫會在內的天主教團體，過去一段時間以來，台灣社會持續關注在義大利境內受疫情影響的天主教教會、文教社福設施、及相關神職等人員，也非常欽佩台灣民間團體盼展現愛心援助的呼聲，為了進一步紓緩教廷及所屬包含靈醫會在內跨國醫療人員的迫切需求，政府決定再援贈20萬片醫療口罩給教廷，並將儘速運送。

另外，他指出，武漢肺炎疫情迅速蔓延，造成全球人民憂懼與恐慌，人類為此付出慘痛代價，所有國家只有團結一致才能共同對抗此前未見的公衛危機。台灣自疫情初始，即建立完善安全網絡與措施，有效控制疫情蔓延。在不影響國內防疫準備的情況下，政府4月1日宣布將援贈口罩給疫情嚴重國家及包括教廷在內的友邦，具體落實「台灣可以幫忙，台灣正在幫忙」（Taiwan can help！Taiwan is helping！）理念。這次人道援贈，展現台灣與教廷堅實友誼，並以具體行動證明台灣與教廷攜手共抗疫情的決心。

佳安道回應指出，非常感謝台灣政府與人民的愛心捐贈，這些重要的物資將妥善的送到迫切需要的人手中，這次台灣對於教廷的援贈，正如同教廷大使館之前與台灣的友人合作募集物資援贈義大利一樣，都是台灣與教廷以積極行動合作協助其他國家抗疫的具體例證。

佳安道說，疫情在歐洲、美國造成慘重影響，很高興見到台灣政府具體落實「台灣可以幫忙」理念，藉此願轉達教宗方濟各對於台灣人民的誠摯關懷。