作者表示把辜寬敏畫在歷史中，因為西洋藝術中歷史畫的位階是高於肖像畫。辜寬敏的雙手是台灣民主、是台灣新國家的推手，這棒子要一代代傳承下去。圖／作者提供

520前蔡易餘立委提出《憲法增修條文》修正草案，要刪除其中的「國家統一前」字眼，結果自己撤回，重挫了抗中保台的威信，怕是國、共兩黨完全能看透民進黨，國共都吃定蔡政府！他們可以放心高喊統一，繼續扮演第五縱隊裡應外合；獨派也感到失望，大好的時機連國家統一的字眼都不能刪，難道蔡政府真成了最忠實的中華體制守門員？而不少綠營朋友竟又想方設法為民進黨找理由：「我們已經實質上是一個獨立的國家了，不用在乎這些表面的。台灣內部現在還有三成中國人，等時機到了，民進黨就會做。」時機還不夠好嗎？

美國駐聯合國使節團（USUN)及 美國駐聯合國大使Kelly Craft女士都表示「台灣被排除在聯合國外，不只是公然侮辱台灣，也違反聯合國創立宗旨。」近日德國民眾發起「請求德國與中華民國（台灣）建立外交關係」請願案，目前該案連署人數已達標。種種有利台灣的國內、國際環境，都是前幾任總統所沒有的，這樣的機運還不算好時機？

辜寬敏:自己不爭取台灣地位，一切就是「零」

舅公辜寬敏曾告訴我: 「蔡總統曾告訴他 : 最重要的政策是『回到聯合國』。」所以辜先生說對蔡英文一直有所期待。2019年1月23日世界自由日當天成立「台灣制憲基金會」，他表示「蔡總統是在中華民國體制下，難伸手腳，我們替蔡總統把所有的條件完備。」制憲基金會於是展開各鄉鎮、各網路群組講演、短片論談，積極推動新憲法，主張廢止「台灣是中國一部份」的中華民國憲法框架，重新制定一部名符其實的台灣新憲法，讓台灣在國際上成為一個百分之百被國際承認的正常國家。現已將制憲公投第一階段連署書送交中選會，希望透過公投完備制憲民意，讓蔡總統好推動！

讓台灣成為一個百分之百的正常國家

日前辜寬敏接受自由亞洲電台專訪時表示：「台灣人的國家意識已經形成，現在台灣要成為『正常國家』。」鼓勵並期待蔡總統跨出一步：「如果蔡英文真能完成新憲法，使台灣成為國際承認的國家，她會是『國母』。而如果台灣人自己不爭取台灣地位，一切就是『零』。」94歲高齡的辜先生還殷殷期盼不斷提醒：台灣人有責任讓台灣成為一個百分之百的正常國家，能不能做主人端看你敢不敢努力打拼去爭取台灣國格！

武漢肺炎在國際掀起抗中挺台的浪潮，國、內外台灣認同都達空前高點，是時候了，全面執政下擁有絕對多數的支持度，而美國、德國、澳洲、加拿大都表示支持台灣參與國際組織，真看不出台灣還有何理由繼續維持已然維持不去的現狀？

蔡總統應將進入聯合國作為第二任的國政願景

去年11月底我去看辜先生，94歲了還拿出《自由時報》一字一字緩慢地念著他刊登的廣告：「讓台灣成為一個百分之百的正常國家……讓台灣人能夠抬頭挺胸……這是我對蔡英文的要求。」當時我很感動眼眶紅了，於是以手機側錄下。2020蔡總統當選後，在辜老的制憲基金會積極運作下，啟動制憲公投。他希望：蔡總統520就職演說，能將台灣進入聯合國定為第二任最重要的國政願景。

然520前是誰讓蔡易餘撤回刪除「國家統一前」的提案？陳柏維擬提「中國關係條例」替代兩岸人民關係條例，台灣人民必須盯著大眼看著民進黨立委究竟怎麼面對？選前亡國感，選後撤提案？翻臉如翻書，蔡政府要如何向綠營選民交代？

台灣人民一起做新國家的推手，督促國家正常化

十五年前我幫辜寬敏先生畫像：白髮、白西裝、銳利的眼神，舉起決斷的雙手，擘畫台灣的未來。畫完後舅公辜寬敏告訴我：「背景都塗掉比較乾淨。」我說：「舅公，我是把你畫在歷史中，西洋藝術中歷史畫的位階是高於肖像畫。那雙手是台灣民主、是台灣新國家的推手，這棒子要一代代傳承下去。」辜先生於是欣然留下畫中民主運動的背景。2018年11月初我跟他聊到正在進行的「東奧正名公投」，他告訴我：「在人生的最後幾年，希望能為自己的家鄉做一件有意義的事。蔡英文總統是在中華民國的體制下難有變革，我們要替她把條件創造出來，我正成立制憲辦公室，把人生最後的精力用在正名制憲。」他一生用盡心力為了圓台灣國家之夢而戰鬥。

而李前總統更是為台灣國家之路殫精竭慮，2013年以90歲高齡全國走透透，推動「第二次民主改革」。2015年提出「脫古改新，修憲入聯」。以寧靜革命為21世紀台灣民主奠定基石，然而不流血的廉價民主也如沙上建塔根基不穩，至今鄭南榕自焚已31年了，台灣在國家認同及國家正常化上我們走出了一條路嗎？李前總統、辜寬敏……一代代的前輩們前仆後繼，眼前該是台灣四百年來難得一見的大好時機，如辜寬敏所說:「不做就是零。」台灣人不應以台灣已經是一個實質獨立的國家而滿足，要有勇氣爭取成為一個「百分之百的正常國家」為目標，台灣人民願與蔡總統一起創造歷史，攜手共進，人人都是新國家的推手，把自己人生畫進台灣的歷史中。