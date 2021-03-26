美國在台協會與台灣駐美代表處美東時間星期四（3月25日）在華盛頓就「設立海警工作組」簽署備忘錄，以增進美台海警之間的合作。這是拜登政府上任後美台簽署的第一個合作備忘錄。

美國在台協會（AIT）在一個聲明中說，設立「海警工作組」（Coast Guard Working Group）後，將改善美國海岸警衛隊與台灣海洋委員會海岸巡防署之間的溝通、建立雙方的合作並分享信息。「此外，這個備忘錄確認彼此在保存海洋資源、減少非法、未申報及違規捕魚，以及參與聯合海上搜救和海洋環境反應事件有共同目標的關係。」

備忘錄由美國在台協會執行理事藍鶯（Ingrid Larson）及台灣駐美代表蕭美琴共同簽署，美國國務院代理亞太事務助卿金成（Sung Kim）及美國海岸警衛隊國際事務主任卡斯迪格里昂-卡塔爾多在場觀禮。

聲明說，備忘錄建立在美台人民與人民之間的牢固關係。「美國支持台灣在全球關注的議題上做出有意義的參與及貢獻，包括海洋安全、建立便於海洋執法信息交流與國際合作的網絡。自1079年《台灣關係法》簽署以來，美國在台協會與台北經濟文化代表處一直在致力於鼓勵美台兩個社會之間深化合作，今天的備忘錄是這些努力的最新反映。」

蕭美琴在致詞時提到台灣總統蔡英文說，「海洋就寫在台灣人的DNA裡」，作為印太地區負責任的利害關係人，台灣隨時願意在海洋相關議題做出貢獻，台美海巡部門多年來在搜救及漁業執法等議題密切交流，她期待雙方成立「海警工作組」後能締造更強韌的伙伴關係，為維護自由開放的印度太平洋做出貢多貢獻。

雙方簽署備忘成立的「海警工作組」將提供雙方一個討論、檢視、設定優先工作，與增進雙方聯繫、建立合作及分享信息的平台，這也是「彰顯台美夥伴關係的另一個里程碑。」

美台「設立海警工作組」備忘錄在美國在台協會位於華盛頓近郊的總部簽署，AIT總部最近搬遷至附近另一個新址。蕭美琴告訴媒體，這也是她第一次到AIT新辦公室拜訪，因此她也帶了台灣的鳳梨啤酒給美方當作喬遷後的「入厝」伴手禮。



2021年3月25日由美國在台協會執行理事藍鶯（左）與臺灣駐美代表蕭美琴（右）簽署「設立海警工作組」備忘錄。圖／擷自臺灣駐美代表處照片