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每日國際焦點

美國微軟資安團隊發現，網管公司太陽風遭駭客案遭發現時，有第二組俄國駭客也正在針對太陽風公司攻擊。

英國因為發表9月起發現傳染力更強的新種病毒遭多國禁旅禁航。新種病毒雖然傳染力較強，但並不會造成更嚴重的病情。

日本邀請德國派遣戰艦前來遠東，參與2021年聯合軍事演習。

越南重男輕女導致男女出生失衡，若不改變到2034年越南男性將多過女性250萬人。

日本

邀請德國派遣戰艦前來遠東，參與2021年聯合軍事演習。

越南

重男輕女導致男女出生失衡，若不改變到2034年越南男性將多過女性250萬人。

英國

因為發表9月起發現傳染力更強的新種病毒遭多國禁旅禁航。新種病毒雖然傳染力較強，但並不會造成更嚴重的病情。

德國

總理梅克爾要求民眾在聖誕節用視訊見面。

奧地利

逮捕2名與維也納恐攻案有關的阿富汗裔嫌犯。

希臘

萊斯沃斯島外海3名非法偷渡客因充氣橡皮艇太擁擠墜海，1死2獲救。

西班牙

聖誕老公公以視訊為兒童過節。

美國

微軟資安團隊發現，網管公司太陽風遭駭客案遭發現時，有第二組俄國駭客也正在針對太陽風公司攻擊。

墨西哥

總統與拜登討論中美洲非法移民問題。

巴西

2019年淡水河谷公司礦場尾礦崩塌災區附近發生崩塌1死。

衣索比亞

首都阿迪斯阿貝巴發生炸彈爆炸3死5傷。

土耳其

加濟安泰普省醫院加護病房呼吸器爆炸起火9死。

阿富汗

首都喀布爾發生汽車炸彈攻擊9死20傷。

福和會官方網頁：www.fratwn.org