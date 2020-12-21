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每日國際焦點
美國微軟資安團隊發現，網管公司太陽風遭駭客案遭發現時，有第二組俄國駭客也正在針對太陽風公司攻擊。
英國因為發表9月起發現傳染力更強的新種病毒遭多國禁旅禁航。新種病毒雖然傳染力較強，但並不會造成更嚴重的病情。
日本邀請德國派遣戰艦前來遠東，參與2021年聯合軍事演習。
越南重男輕女導致男女出生失衡，若不改變到2034年越南男性將多過女性250萬人。
日本
邀請德國派遣戰艦前來遠東，參與2021年聯合軍事演習。
越南
重男輕女導致男女出生失衡，若不改變到2034年越南男性將多過女性250萬人。
英國
因為發表9月起發現傳染力更強的新種病毒遭多國禁旅禁航。新種病毒雖然傳染力較強，但並不會造成更嚴重的病情。
德國
總理梅克爾要求民眾在聖誕節用視訊見面。
奧地利
逮捕2名與維也納恐攻案有關的阿富汗裔嫌犯。
希臘
萊斯沃斯島外海3名非法偷渡客因充氣橡皮艇太擁擠墜海，1死2獲救。
西班牙
聖誕老公公以視訊為兒童過節。
美國
微軟資安團隊發現，網管公司太陽風遭駭客案遭發現時，有第二組俄國駭客也正在針對太陽風公司攻擊。
墨西哥
總統與拜登討論中美洲非法移民問題。
巴西
2019年淡水河谷公司礦場尾礦崩塌災區附近發生崩塌1死。
衣索比亞
首都阿迪斯阿貝巴發生炸彈爆炸3死5傷。
土耳其
加濟安泰普省醫院加護病房呼吸器爆炸起火9死。
阿富汗
首都喀布爾發生汽車炸彈攻擊9死20傷。
福和會官方網頁：www.fratwn.org